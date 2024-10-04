РЭО: Участники РЭФ смогут сдать упаковку от лекарств в специальный экопункт

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, наряду с другими инициативами по раздельному сбору отходов, в рамках РЭФ будет организован специальный экопункт, где участники форума смогут сдать просроченные лекарства и связанные с ними упаковки. Он также отметил, что РЭФ проходит процесс экологизации, увеличивая количество вторичного сырья, которое собирается на мероприятии и в дальнейшем направляется на переработку, пишет 56orb.ru.