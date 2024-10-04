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Posted 4 октября, 13:57

Published 4 октября, 13:57

Modified 4 октября, 13:59

Updated 4 октября, 13:59

РЭО: Участники РЭФ смогут сдать упаковку от лекарств в специальный экопункт

РЭО: Участники РЭФ смогут сдать упаковку от лекарств в специальный экопункт

4 октября 2024, 13:57
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) планирует разместить экологический пункт для приема просроченных медикаментов и их упаковки на Российском экологическом форуме (РЭФ).

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, наряду с другими инициативами по раздельному сбору отходов, в рамках РЭФ будет организован специальный экопункт, где участники форума смогут сдать просроченные лекарства и связанные с ними упаковки. Он также отметил, что РЭФ проходит процесс экологизации, увеличивая количество вторичного сырья, которое собирается на мероприятии и в дальнейшем направляется на переработку, пишет 56orb.ru.

Кроме того, Буцаев подчеркнул, что медицинские отходы от населения являются серьезной задачей для отрасли обращения с отходами. Поэтому фармацевтические сети, с которыми будет осуществляться сбор, также будут задействованы в одной из сессий форума.

В рамках сессии «Раздельный сбор отходов в городе» выступят представители сети АО «Губернские Аптеки» и инициативы «Безопасные лекарства».

В экопункт, предназначенный для сбора лекарств, можно будет сдать любые ненужные медикаменты, а также их упаковку (блистеры, тюбики, баночки, флаконы, саше и т. п.). Этот пункт будет находиться на первом этаже рядом с регистрационной стойкой в течение всего форума.

В 2024 году Российский экологический форум пройдет 7 — 9 октября и будет включать молодежный день и деловую программу. Форум организован Российским экологическим оператором, Правительством Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

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