«Квартира по подписке»: «Страна Девелопмент» предложила развивать новый формат

Предложение касается тренда на мобильность людей и возможность гибко подстраивать свою жизнь под смену работы, учебы и другие изменения в жизни, например, смену района, города или комнатности. Подобный запрос на сегодняшний день не в силах решить ни один сервис, несмотря на обилие сайтов агрегаторов объявлений. Идея квартиры по подписке — это возможность для человека комплексно определить параметры нового жилья и оформить все юридические тонкости с помощью одного окна входа через единый личный кабинет. За счет глобализации и новых технических возможностей подобный сервис вполне реально увидеть уже в ближайшем будущем. Как и технически обновленные квартиры по подписке.