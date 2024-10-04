«Квартира по подписке»: «Страна Девелопмент» предложила развивать новый формат

Posted 4 октября, 10:49
Published 4 октября, 10:49
Modified 5 октября, 18:00
Updated 5 октября, 18:00
Предложение касается тренда на мобильность людей и возможность гибко подстраивать свою жизнь под смену работы, учебы и другие изменения в жизни, например, смену района, города или комнатности. Подобный запрос на сегодняшний день не в силах решить ни один сервис, несмотря на обилие сайтов агрегаторов объявлений. Идея квартиры по подписке — это возможность для человека комплексно определить параметры нового жилья и оформить все юридические тонкости с помощью одного окна входа через единый личный кабинет. За счет глобализации и новых технических возможностей подобный сервис вполне реально увидеть уже в ближайшем будущем. Как и технически обновленные квартиры по подписке.
Александр Гайдуков предложил развивать в новых «квартирах по подписке» технологии на стыке медицины, повышения комфорта и продолжительности жизни:
Уже сейчас, пожалуй, в каждой второй квартире с ремонтом установлена колонка с искусственным интеллектом, которая включает нам кино, музыку, заказывает такси, закрывает шторы, выключает свет. Развитие этих интеграций с человеком мы ожидаем и дальше. В будущем в технологично обновленных «квартирах по подписке» можно будет подключиться к холодильнику для заказа еды, синхронизировав данные о нашей еде и анализах онлайн.
Синхронизация квартиры с поликлиникой и врачами также, по мнению эксперта, возможна в ближайшем будущем, что будет благоприятно влиять на продолжительность и комфорт жизни людей.