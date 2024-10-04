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Posted 4 октября, 10:49

Published 4 октября, 10:49

Modified 5 октября, 18:00

Updated 5 октября, 18:00

«Квартира по подписке»: «Страна Девелопмент» предложила развивать новый формат

«Квартира по подписке»: «Страна Девелопмент» предложила развивать новый формат

4 октября 2024, 10:49
Фото: «Страна Девелопмент»
Сюжет
Медицина
Руководитель федеральной строительной компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков на Пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге предложил развивать формат «Квартира по подписке».

Предложение касается тренда на мобильность людей и возможность гибко подстраивать свою жизнь под смену работы, учебы и другие изменения в жизни, например, смену района, города или комнатности. Подобный запрос на сегодняшний день не в силах решить ни один сервис, несмотря на обилие сайтов агрегаторов объявлений. Идея квартиры по подписке — это возможность для человека комплексно определить параметры нового жилья и оформить все юридические тонкости с помощью одного окна входа через единый личный кабинет. За счет глобализации и новых технических возможностей подобный сервис вполне реально увидеть уже в ближайшем будущем. Как и технически обновленные квартиры по подписке.

Александр Гайдуков предложил развивать в новых «квартирах по подписке» технологии на стыке медицины, повышения комфорта и продолжительности жизни:

Уже сейчас, пожалуй, в каждой второй квартире с ремонтом установлена колонка с искусственным интеллектом, которая включает нам кино, музыку, заказывает такси, закрывает шторы, выключает свет. Развитие этих интеграций с человеком мы ожидаем и дальше. В будущем в технологично обновленных «квартирах по подписке» можно будет подключиться к холодильнику для заказа еды, синхронизировав данные о нашей еде и анализах онлайн.

Синхронизация квартиры с поликлиникой и врачами также, по мнению эксперта, возможна в ближайшем будущем, что будет благоприятно влиять на продолжительность и комфорт жизни людей.

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