5 ошибок при создании домашнего офиса, способных испортить рабочую атмосферу

Posted 4 октября, 17:22
Published 4 октября, 17:22
Modified 4 октября, 17:23
Updated 4 октября, 17:23
Как сообщает newia.ru, ниже приведены типичные ошибки, которые могут мешать эффективной работе и даже плохо сказываться на здоровье.
Расположение стола таким образом, чтобы работник оказывался в положении «лицом к стене», не вызывает вдохновение, скорее провоцирует скуку и усталость. Предпочтительнее ставить рабочий стол так, чтобы сидящему за ним открывались живописные виды из окна.
Зачастую люди хранят на своем рабочем месте массу документации и канцелярии. Хаос из множества предметов мешает сосредоточиться и настроиться на рабочий лад. Все хранящиеся на поверхности стола вещи лучше рассортировать в органайзеры, лотки, корзины или системы хранения.
Как в офисе, так и дома работник может столкнуться с нехваткой функционального пространства для хранения документов и канцелярских принадлежностей. Поэтому для домашнего офиса рекомендуется приобрести письменный стол со встроенными выдвижными ящиками или книжную полку.
Удобство и расслабленность — те плюсы работы из дома, о которых думает каждый сотрудник, оборудуя домашний офис. Однако в особый приоритет стоит ставить комфорт. Неудобный стул или неправильно расположенный стол способны вызвать проблемы со спиной, шеей и прочие побочные эффекты от сидения в неправильной позе. Важно иметь в распоряжении эргономичное кресло с регулируемой высотой сиденья и подлокотников, поясничной поддержкой, изменяемым углом наклона спинки. Также нелишним будет установить табурет для ног — в таком положении плоскостопия нагрузка на колени будет минимизирована.
Для тех, кто работает за компьютером, читает или рисует за столом, важно установить подходящее освещение, ведь недостаток света способен вызвать перенапряжение глаз или даже мигрень. Чрезмерно яркий или резкий верхний свет зачастую мешает сфокусироваться, также расположение источников света может создавать блики на экранах компьютеров и рабочих поверхностях.