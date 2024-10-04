5 ошибок при создании домашнего офиса, способных испортить рабочую атмосферу

Удобство и расслабленность — те плюсы работы из дома, о которых думает каждый сотрудник, оборудуя домашний офис. Однако в особый приоритет стоит ставить комфорт. Неудобный стул или неправильно расположенный стол способны вызвать проблемы со спиной, шеей и прочие побочные эффекты от сидения в неправильной позе. Важно иметь в распоряжении эргономичное кресло с регулируемой высотой сиденья и подлокотников, поясничной поддержкой, изменяемым углом наклона спинки. Также нелишним будет установить табурет для ног — в таком положении плоскостопия нагрузка на колени будет минимизирована.