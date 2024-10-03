В Калифорнии вступил в силу закон о продаже игр

Таким образом, фактически пользователи арендуют контент на неопределенный срок и могут в любой момент потерять его. Калифорнийские политики обратили внимание на эту ситуацию, решив, что цифровые платформы не могут использовать слова «покупка» или «приобретение», если не предупреждают клиентов о том, что им предоставляется временная лицензия, срок действия которой может истечь в любой момент.