В Калифорнии вступил в силу закон о продаже игр

Posted 3 октября, 09:22
Published 3 октября, 09:22
Modified 3 октября, 09:24
Updated 3 октября, 09:24
Как сообщает newkhakasiya.online, рынок развлекательного контента претерпел значительные изменения. Ранее пользователи могли приобрести диски с играми и пользоваться ими до тех пор, пока они оставались рабочими. Однако с приходом цифровых технологий многие игры теперь требуют постоянного подключения к интернету.
Закрытие серверов приводит к потере доступа к играм. Ярким примером является игра The Crew от Ubisoft: после отключения серверов пользователи утратили доступ даже к синглплееру. Эта проблема касается и фильмов, книг, музыки: например, Sony в свое время полностью удалила контент от Discovery из библиотек пользователей, хотя позже вернула его после скандала.
Таким образом, фактически пользователи арендуют контент на неопределенный срок и могут в любой момент потерять его. Калифорнийские политики обратили внимание на эту ситуацию, решив, что цифровые платформы не могут использовать слова «покупка» или «приобретение», если не предупреждают клиентов о том, что им предоставляется временная лицензия, срок действия которой может истечь в любой момент.
Депутат Жаки Ирвин выразила свою признательность губернатору Гэвину Ньюсому за введение данного закона. Она надеется, что вводящая людей в заблуждение реклама, касающаяся прав на цифровые покупки, наконец прекратится.
Новый закон предусматривает штрафы до 2500 долларов за каждое нарушение. Он не применяется к играм, не требующим подключения к интернету, а также к играм по подписке, где пользователи осознают, что доступ к содержимому будет ограничен по истечении подписки.