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Posted 3 октября, 10:30

Published 3 октября, 10:30

Modified 3 октября, 10:30

Updated 3 октября, 10:30

Тюменка Водонаева рассказала, почему ее так не любят в интернете

Тюменка Водонаева рассказала, почему ее так не любят в интернете. Дело в зависти

3 октября 2024, 10:30
Фото: Вконтакте

Тюменка Водонаева рассказала, почему ее так не любят в интернете

Уроженка Тюмени Алена Водонаева, ныне — телеведущая и экс-участница старого реалити-шоу Дом 2 рассказала, почему ее так не любят и травят хейтеры в соцсетях. Причина довольно прозаична.

Как рассказала Водонаева в интервью для шоу «Без маски», все дело в зависти. Артистка просто слишком хороша, чтобы ее не ненавидели, поскольку в шоу-бизнесе любят только пустышек, которые всегда молчат и говорят, только когда их спрашивают.

«Я вызываю зависть и раздражение своей персоной. Плюс я хорошо выгляжу — это тоже раздражает. Потому что красота, когда она в совокупности с харизмой и умом, стержнем, режимом, дисциплиной не может не раздражать», — поделилась Алена Водонаева.

Также артистка отметила что считает себя очень смелой за принципиальность и то, что всегда говорит то, что хочет, не стесняясь камер или ударов по репутации.

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