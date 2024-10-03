Тюменка Водонаева рассказала, почему ее так не любят в интернете. Дело в зависти

Как рассказала Водонаева в интервью для шоу «Без маски», все дело в зависти. Артистка просто слишком хороша, чтобы ее не ненавидели, поскольку в шоу-бизнесе любят только пустышек, которые всегда молчат и говорят, только когда их спрашивают.