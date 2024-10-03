Тюменка Водонаева рассказала, почему ее так не любят в интернете. Дело в зависти

Posted 3 октября, 10:30
Published 3 октября, 10:30
Modified 3 октября, 10:30
Updated 3 октября, 10:30
Как рассказала Водонаева в интервью для шоу «Без маски», все дело в зависти. Артистка просто слишком хороша, чтобы ее не ненавидели, поскольку в шоу-бизнесе любят только пустышек, которые всегда молчат и говорят, только когда их спрашивают.
«Я вызываю зависть и раздражение своей персоной. Плюс я хорошо выгляжу — это тоже раздражает. Потому что красота, когда она в совокупности с харизмой и умом, стержнем, режимом, дисциплиной не может не раздражать», — поделилась Алена Водонаева.
Также артистка отметила что считает себя очень смелой за принципиальность и то, что всегда говорит то, что хочет, не стесняясь камер или ударов по репутации.