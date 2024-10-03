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Posted 3 октября 2024, 07:34

Published 3 октября 2024, 07:34

Modified 3 октября 2024, 07:36

Updated 3 октября 2024, 07:36

России грозит эпидемия смертоносного вируса Марбург?

России грозит эпидемия смертоносного вируса Марбург?

3 октября 2024, 07:34
Фото: 1MI.
По данным ВОЗ, опасное заболевание может привести к новой глобальной эпидемии. Вирус Марбург, относящийся к тому же семейству, что и вирус Эбола, является неизлечимым и отличается высокой летальностью. Заболевание вызывает геморрагическую лихорадку с летальным исходом до 88%.

По словам экспертов, если человеку удается выжить, то на восстановление организма уйдут месяцы.

Вспышка вируса в Руанде

В настоящее время в мире подтверждено 27 случаев заражения вирусом Марбург — в Руанде (государство в Африке). Там заболевшие выявлены в семи из 30 округов страны. Зарегистрировано девять летальных случаев.

Большая часть заболевших — сотрудники здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали (столица Руанды). По словам заместителя директора отдела Центра по контролю и профилактике заболеваний США, изучающего смертельно опасные вирусные заболевания, Дженнифер Маккуистон, вероятнее всего, медработники заразились от больных Марбургом, за которыми ухаживали без защитной одежды и средств.

Кроме того, в Германии выявлены двое местных жителей, которые, возможно, являются носителями смертельного и очень заразного вируса. Известно, что один из них прибыл из Руанды, где контактировал с пациентом, у которого впоследствии было диагностировано заражение вирусом Марбург. Второй заболевшей является его подруга, пишут «Новые Известия».

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Признаки заболевания опасным вирусом

Источниками вируса Марбург в природе являются дикие животные, предположительно, египетские летучие собаки, питающиеся плодами и листьями.

По данным ученых, человек, переболевший вирусом Марбург, может оставаться заразным до трех месяцев. Инкубационный период лихорадки длится от нескольких дней до трех недель. Затем у зараженного резко проявляются первые симптомы заболевания:

  • высокая температура тела (до 39–40 градусов);
  • сильная головная боль;
  • слабость, боль в мышцах и суставах;
  • сухость во рту и горле;
  • сильный кашель;
  • ноющая боль в челюсти при глотании или жевании.

На третий день заболевания в вышеуказанным симптомам добавляются:

  • боль в животе;
  • диарея;
  • тошнота и рвота.

Происходят изменения и во внешности — у заболевшего западают глаза, а лицо становится похожим на маску. На 5–7-й день развивается геморрагический синдром (склонность к кровоточивости): на теле появляются красные пятна, возникают кровотечения внутренних органов.

У больных геморрагической лихорадкой Марбург к концу первой недели могут появиться признаки гепатита, миокардита, поражения почек. Изменения со стороны ЦНС характеризуются адинамией, заторможенностью, судорогами, потерей сознания.

В начале второй недели болезни обширная кровопотеря могут привести к смерти человека. Также в числе причин летальных исходов — отек мозга, легких, гиповолемический шок, острая почечная недостаточность.

По данным ученых, если болезнь удается победить, то выздоровление происходит спустя 2-3 недели. Однако на восстановление организма требуется намного больше времени — несколько месяцев. В период восстановления заболевшего могут беспокоить частные головные, суставные и мышечные боли, нарушения зрения и слуха, выпадение волос, энцефалит, миелит, орхит, атрофия яичек.

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Способы распространения Марбурга

Вирус Марбурга распространяется несколькими способами — через контакты с зараженными людьми, воздушно-капельным путем, половым (через инфицированную семенную жидкость), а также посредством использования многоразового шприца (которым до этого пользовался зараженный).

Зарегистрированных вакцин против вируса Марбург в настоящее время не существует. Пока только ведется их разработка.

Угрожает ли России эпидемия Марбурга?

По словам профессора кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексея Аграновского Россия грозит вспышка вируса Марбурга в настоящее время не грозит.

«Для нас это экзотика, вероятность того, что вирус распространится в России — не очень большая. Такое возможно только в том случае, если россияне поедут в регионы Африки, где есть этот вирус, и будут вести себя там крайне неосторожно», — отмечает Аграновский.

Одновременно с этим, Роспотребнадзор информацию об эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде взял на контроль. Ведомство ведет мониторинг для исключения возможных рисков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на дистанционное обучение перевели более 70 классов в городских школах из-за роста числа заболевших ОРВИ. Отметим, на карантин класс закрывают, если болеет 20% учеников.

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