nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 01:06

Published 3 октября, 01:06

Modified 3 октября, 01:06

Updated 3 октября, 01:06

В Тюмени 3 октября потеплеет до +16

От -4 до +16: тюменцам обещают резкие перепады температуры

3 октября 2024, 01:06
Фото: 1MI

В Тюмени 3 октября потеплеет до +16

На юге Тюменской области в четверг, 3 октября, метеорологи обещают переменную облачность, ветер 6-11 м/с, +11…+16 днем и до -4…+1 в ночные часы.

В Тюмени 3 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +2…+11, к полудню потеплеет до +16, ночью термометры покажут +6…+9. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:46, закат в 18:07, продолжительность дня 11 часов 21 минута.

Молоток войны. Как имамы-вербовщики повлияли на межнациональную обстановку в Тюмени?
Узнать подробнее

В Тобольске 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы температура воздуха составит +2…+9, к полудню воздух прогреется до +11…+14, в вечерние часы ожидается +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью 4,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:36, закат в 17:56, продолжительность дня 11 часов 20 минут.

В Ишиме 3 октября синоптики прогнозируют переменную облачность. В утренние часы ожидается -3…+10, днем до +13…+15, ночью температура воздуха составит +2…+5. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:29, закат в 17:52, продолжительность дня 11 часов 23 минуты.

Читайте также:
От медбрата до заведующего. В Тюмени умер известный врач-анестезиологТюменский ресторатор попала в список журнала «Forbes» как одна из самых успешныхГордость Тобольска Инстасамка пополнила список запрещенных артистов в России
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика