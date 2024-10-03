От -4 до +16: тюменцам обещают резкие перепады температуры

Posted 3 октября, 01:06
Published 3 октября, 01:06
Modified 3 октября, 01:06
Updated 3 октября, 01:06
В Тюмени 3 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +2…+11, к полудню потеплеет до +16, ночью термометры покажут +6…+9. Скорость ветра составит 4,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:46, закат в 18:07, продолжительность дня 11 часов 21 минута.
В Тобольске 3 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы температура воздуха составит +2…+9, к полудню воздух прогреется до +11…+14, в вечерние часы ожидается +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью 4,2 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:36, закат в 17:56, продолжительность дня 11 часов 20 минут.
В Ишиме 3 октября синоптики прогнозируют переменную облачность. В утренние часы ожидается -3…+10, днем до +13…+15, ночью температура воздуха составит +2…+5. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:29, закат в 17:52, продолжительность дня 11 часов 23 минуты.
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