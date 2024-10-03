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Posted 3 октября, 11:30

Published 3 октября, 11:30

Modified 3 октября, 11:30

Updated 3 октября, 11:30

За нападение на сотрудника тюменец отправится в колонию

Обижал маму и полицию. За нападение на сотрудника тюменец отправится в колонию

3 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI

За нападение на сотрудника тюменец отправится в колонию

Сюжет
Драка
Под тюменью местный житель отправится в колонию почти на 2 года. Из-за скверного характера и нападение на полицейского.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, житель поселка Голымшаново, мужчина сидел дома и выпивал, как внезапно решил повздорить с матерью. Не в силах справиться с сыном, женщина вызвала полицию. На место приехал участковый, который сказал обвиняемому прекратить скандал, до этого показав свое удостоверение.

Этого участкового обвиняемый знал, поскольку часто отмечался у него и видел в отделении. Однако мужчину это не остановило. Он встал из-за стола и несколько раз ударил полицейского кулаком. После чего был задержан.

Вину в суде мужчина признал полностью. С учетом рецидива, показания свидетелей и нападения на представителя власти, обвиняемого приговорили к колонии на 1 год и 6 месяцев.

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