Обижал маму и полицию. За нападение на сотрудника тюменец отправится в колонию

Posted 3 октября, 11:30
Published 3 октября, 11:30
Modified 3 октября, 11:30
Updated 3 октября, 11:30
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, житель поселка Голымшаново, мужчина сидел дома и выпивал, как внезапно решил повздорить с матерью. Не в силах справиться с сыном, женщина вызвала полицию. На место приехал участковый, который сказал обвиняемому прекратить скандал, до этого показав свое удостоверение.
Этого участкового обвиняемый знал, поскольку часто отмечался у него и видел в отделении. Однако мужчину это не остановило. Он встал из-за стола и несколько раз ударил полицейского кулаком. После чего был задержан.
Вину в суде мужчина признал полностью. С учетом рецидива, показания свидетелей и нападения на представителя власти, обвиняемого приговорили к колонии на 1 год и 6 месяцев.