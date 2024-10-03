История в бетоне: почему гостевая улица Ленина не радует туристов и тюменцев

Posted 3 октября 2024, 06:59
Published 3 октября 2024, 06:59
Modified 30 ноября 2024, 17:53
Updated 30 ноября 2024, 17:53
Улица Ленина стала первой улицей, которую будут реконструировать в рамках превращения ее в гостевую. Планируется, что Ленина может стать визитной карточкой города, к тому же у нее богатая история, и тянется она от места, где начиналась Тюмень.
Улица Ленина в городе была одной из первых, она начала формироваться, когда у стен Тюменского острога появился посад. На старых картах города конца XVII века современная улица Ленина она заканчивалась у современной улице Челюскинцев, там на то время заканчивался город. К 1668 году туда перенесли Спасскую башню, благодаря чему она стала называться «Спасской» и это имя она носила долгие годы. Сама улица была сквозной и считалась скорее удобной, нежели прогулочной.
В 1922 году в честь 5-летия Октябрьской революций улица получила свое нынешнее название, рассказывает тюменский историк-краевед Александр Петрушин. Примечательно, что нечетная сторона улицы начала застраиваться только в 50-60-х. А в 1994–1995 гг. проведена коренная реконструкция улицы, по которой активно курсировал общественный транспорт.
Все это время улица Ленина была сквозной, а временами и проблемной. Тюменцы помнят, как долго в районе нынешнего сквера Крапивина сносили долгострой и как на том месте планировали разместить парковку. Однако конфликт улицы не только в определении ее предназначения и былых стычках, главная проблема улицы — конфликт архитектуры, предназначения и идеи, о чем говорит тюменский урбанист Никита Мельников.
«Это одна из самых несуразных улиц города. Здесь располагается церковь Михаила Архангела, напротив нее рекламируют банки и киберспортивный клуб, дальше дом-музей Машарова — напротив здание с панорамными стекольными окнами, а у следующего дома Подаруева, тоже исторического, с другой стороны, старая пятиэтажка с миграционным центром. Какая тут гостевая улица, когда дальше огромный бизнес-центр и куча странного уличного ритейла. Никакого единого стиля, вся история запрятана за бетоном, клубами и ритейлом», — говорит урбанист.
Также он приводит в пример протекающее и старое спортивное сооружение напротив легендарной «Круглой бани» и другие примеры столкновений истории и современности.
Однако по плану развития гостевой улицы, она должна стать более уютной и интересной, с функциональными и интерактивными зонами для горожан всех возрастов, но вместе с тем и с сохранением историко-культурного образа. Специалисты в реализацию этой концепции верят слабо.
Притом архитектор-проектировщик Давид Журавлев считает, что улицу развивают без определения ее предназначения. Расширять проезжую часть улицы, которая является значимым объектом дорожной сети, не планируют, напротив, местами её сузят, а парковки перенесут.
«Как показала практика периода ремонтных работ, Тюмени очень тяжело без Ленина. А потому мы не можем отрицать значимость исторически сложившегося транспортного коридора. Качели и небольшие локации для отдыха — это хорошо, но тогда, когда они не располагаются у улицы с активным дорожным движением. Сейчас там и автомобилистам неудобно, и погулять некомфортно, и сохранение истории — вопрос сомнительный. Получается улица для никого», — отметил специалист в разговоре с «Нашим городом».
Отметим, что тюменцы, которые проехались по улице Ленина после реконструкции уже поделились недовольствами из-за организации дорожного движения и пробок.
«Зачем делали реконструкцию? Пробок стало только больше», — возмутились горожане.
Инженер-строитель Роман Мальков на Ленина видит потенциал для ее развития, как гостевой, однако для этого придется проделать серьезный пласт работ, который включает не только замену покрытия и организацию небольших тематических площадок.
«Уличный ритейл нужно приводить к единому стилю, с хрущевками нужно что-то делать. Я не говорю о сносе, а скорее о работе с фасадами. Реклама наружная — это просто ужас, часть заведений вовсе не вписывается. Местные кафе без парковок будут бесполезными, это очевидный факт. Нужно улицу продумывать для людей, для туристов, а у нас там из хорошего — сквер Крапивина, да и все. Там ведь все в бетоне, какие тут прогулки», — рассказал «Нашему городу» специалист.
Вместе с тем и доктор экономических наук Леонид Вараксин говорит о том, что здесь ситуация схожа с той, что на улице Дзержинского — местные кафе, бары, клубы и прочие заведения и магазины убрать нельзя.
«У нас власть в хороших отношениях с бизнесом, что хорошо для развития города, а потому такой конфликт никому не нужен», — считает эксперт.
Отметим, что реконструкция Ленина еще не завершена. По плану, аервый этап работ захватывает участок от Исторического сквера до Красина, второй — до Челюскинцев, третий — до Мориса Тореза.
Специалисты считают, что предназначение улицы Ленина пока не определено. Создать там комфортную прогулочную среду не получится из-за значимости улицы, как участка улично-дорожной сети. Исторические здание пока оказываются «задавлены» бетоном и рекламой. На фоне возникновения такой проблемы вновь возникает вопрос возвращения должности главного архитектора.
«У города в целом нет единого стиля, что мог бы контролировать главный архитектор. У Тюмени пока в целом большие проблемы с концепциями, хотя, казалось бы, столько исторических зданий — напрашивается акцент на историю», — считает независимый маркетолог Ангелина Сотина.
Она также предлагает переименовать улицу, вернув ей былое название. Однако специалист понимает, что это потребует серьезных затрат и может вызвать негодование части жителей.
Эксперты считают, что гостевой улица Ленина может стать только при полноценном подходе и пересмотре ее концепции. Важно подчеркнуть исторические здания, заняться их внешним обликом, сбавив градус рекламы и сместив акцент с современной постройки, а для автомобилистов создать комфортные условия.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за 4 тысячи рублей выставили на торги земли под КРТ на улице Мелиораторов.