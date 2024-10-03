Денис Буцаев представил программу мероприятий Российского экологического форума

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, перечень мероприятий, организованных в рамках РЭФ, с каждым годом расширяется. По традиции в составе форума организованы мероприятия молодежного дня, участниками которого станут студенты отечественных вузов и экоактивисты из всех уголков нашей страны. В составе богатой событиями деловой программы пройдет подведение итогов за пятилетний срок действия реформы обращения с отходами. Также специалисты обсудят задачи на следующую пятилетку. Форум, который является крупнейшим мероприятием в сфере обращения с ТКО, начнется уже через четыре дня. На него съедутся предприниматели, сотрудники госорганов и общественные деятели, перед которыми стоит общая задача — способствовать развитию комплексной системы обращения с отходами с целью построения экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.