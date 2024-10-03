Денис Буцаев представил программу мероприятий Российского экологического форума

Posted 3 октября, 17:50
Published 3 октября, 17:50
Modified 3 октября, 17:53
Updated 3 октября, 17:53
Деловая программа форума стартует 8 октября. Ее важным участником станет зампредседателя Правительства России Дмитрий Патрушев. На 9 октября запланированы выступления ключевых отраслевых экспертов.
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, перечень мероприятий, организованных в рамках РЭФ, с каждым годом расширяется. По традиции в составе форума организованы мероприятия молодежного дня, участниками которого станут студенты отечественных вузов и экоактивисты из всех уголков нашей страны. В составе богатой событиями деловой программы пройдет подведение итогов за пятилетний срок действия реформы обращения с отходами. Также специалисты обсудят задачи на следующую пятилетку. Форум, который является крупнейшим мероприятием в сфере обращения с ТКО, начнется уже через четыре дня. На него съедутся предприниматели, сотрудники госорганов и общественные деятели, перед которыми стоит общая задача — способствовать развитию комплексной системы обращения с отходами с целью построения экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.
Как пишет vostokmedia.com, 7 октября в ходе мероприятий молодежного дня пройдут лекции, воркшопы и сессии. Они будут посвящены экологическому активизму, проектной работе и созданию экологических центров. Волонтеры планируют в этот день установить рекорд России, составив самую большую карту из пластиковых крышечек. На ней они отметят регионы — аутсайдеры в строительстве инфраструктуры по переработке ТКО. Эта акция станет попыткой активистов привлечь внимание к проблемам экологии и побудить отстающие субъекты повысить темпы строительства соответствующих мощностей.
Участниками пленарного заседания, посвященного пятилетию реформы обращения с ТКО и запланированного на 8 октября, станут вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава РЭО Денис Буцаев и другие ведущие отраслевые спикеры.
На 8 и 9 октября запланированы сессии по вопросам расширенной ответственности производителей (РОП), инвестиций, цифровизации, территориальных схем, экомониторинга, работы региональных операторов и другие.
В качестве организаторов РЭФ-2024 выступили Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Минприроды России.