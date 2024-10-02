ВТБ принял на работу более 100 сотрудников контакт-центра в Саратове

Posted 2 октября, 12:44
Published 2 октября, 12:44
Modified 2 октября, 12:51
Updated 2 октября, 12:51
Контакт-центр работает с клиентами объединенного банка со всей страны, ежедневно обрабатывая порядка 7 тысяч обращений. Сотрудники центра в круглосуточном режиме не только решают вопросы клиентов ВТБ, но и помогают бесшовному переходу клиентов из банка «Открытие».
На данный момент общая численность сотрудников центра — 112 человек, средний возраст — 24 года. Кроме операторов контакт-центра, на площадке в Саратове расположены отдел контроля качества, отдел планирования ресурсов, отдел по работе с претензиями и отдел по работе с обращениями клиентов в социальных сетях, которые дополняют и усиливают функционал центра.
«В рамках интеграции банков ВТБ и „Открытие“ специалисты контакт-центра уже с мая начали погружаться в специфику, изучать необходимую документацию и алгоритмы сопровождения клиентов ВТБ в самых разных ситуациях. Несколько недель назад наш контактный центр официально вошел в состав департамента клиентского обслуживания ВТБ, и я с уверенностью могу сказать, что все сотрудники включились в работу с максимальной отдачей. Оба банка объединяет желание сделать клиентский сервис первоклассным. Уверен, что общие цели позволят нам сохранить заданный высокий уровень работы с клиентами и оказать квалифицированную поддержку по каждому обращению», — отметил Данил Нажметдинов, директор центра продаж и обслуживания клиентов (Саратов) управления сервисного обслуживания департамента клиентского обслуживания ВТБ.
Контакт-центр планирует быть активным участником социально значимых мероприятий на территории региона. Сотрудники департамента клиентского обслуживания ВТБ, в состав которого входит центр, регулярно организуют благотворительные акции для детских домов и интернатов для престарелых, помогают приютам животных, присоединяются к городским экологическим мероприятиям.
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