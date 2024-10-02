В Тюмени начали устанавливать камеры, следящие за ремнями безопасности

Всю информацию при этом камеры будут передавать в систему сбора данных Паутина, где сотрудники будут отслеживать все нарушения и наказывать водителей, не соблюдающих ПДД. Отметим, что камеры, отслеживающие пристегнутый ремень — это нововведение для региона, ранее в Тюмени их не было.