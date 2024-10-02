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Posted 2 октября, 11:31

Published 2 октября, 11:31

Modified 2 октября, 11:36

Updated 2 октября, 11:36

В Тюмени начали устанавливать камеры, следящие за ремнями безопасности

В Тюмени начали устанавливать камеры, следящие за ремнями безопасности

2 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
Гибдд по Тюмени сообщило, что в регионе начали устанавливать камеры наблюдения, которые фиксируют пристегнутый ремень у водителей и пассажиров. Поставят их в количестве более, чем 60 штук.

Как сообщают представители Госавтоинспекции, будет установлено 30 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных комплекса в аварийно-опасных местах. На территории региона появятся 60 опор с антивандальными боксами, которые обеспечат защиту оборудования. Камеры будут круглосуточно отслеживать такие нарушения, как превышение установленного скоростного режима, использование ремней безопасности и наличие рабочего освещения фар.

Всю информацию при этом камеры будут передавать в систему сбора данных Паутина, где сотрудники будут отслеживать все нарушения и наказывать водителей, не соблюдающих ПДД. Отметим, что камеры, отслеживающие пристегнутый ремень — это нововведение для региона, ранее в Тюмени их не было.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки.

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