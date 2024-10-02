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Posted 2 октября, 03:35

Published 2 октября, 03:35

Modified 2 октября, 03:37

Updated 2 октября, 03:37

В ДТП на Хамита Ярми в Тюмени пострадали люди

В ДТП на Хамита Ярми в Тюмени пострадали люди

2 октября 2024, 03:35
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сюжет
ДТП
На пересечении улицы Хамита Ярми в Тюмени пострадали четыре человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло вечером, 1 октября. Столкнулись автомобили «Хенде» и «Рено». По предварительным данным, водитель корейской иномарки нарушил очередность проезда перекрестка.

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В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля — виновника ДТП, а также пассажиры «Рено». Характер травм не уточняется.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на объездной произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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