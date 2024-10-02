Ученые установили связь между загрязненным воздухом и разрушением мозга детей

Одной из особенностей этого исследования является то, что оно сосредоточено именно на детях, в отличие от большинства других работ, которые охватывали животных или взрослых. Ученые провели углубленный анализ 40 исследований из четырех континентов, в которых измеряли уровень загрязнения воздуха и оценивали состояние мозга детей разных возрастов — от новорожденных до восемнадцатилетних.