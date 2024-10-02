Ученые установили связь между загрязненным воздухом и разрушением мозга детей

Posted 2 октября, 10:13
Published 2 октября, 10:13
Modified 2 октября, 10:13
Updated 2 октября, 10:13
В результате анализа 40 эмпирических исследований обнаружены различные изменения в структуре мозга при изучении объема белого вещества, количества нейронных связей и признаки, которые могут указывать на риск развития болезни Альцгеймера.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, пишет newkhakasiya.online. Полученные результаты показывают, что даже низкий уровень загрязнений, соответствующий государственным нормам, может негативно влиять на развитие детского мозга.
Одной из особенностей этого исследования является то, что оно сосредоточено именно на детях, в отличие от большинства других работ, которые охватывали животных или взрослых. Ученые провели углубленный анализ 40 исследований из четырех континентов, в которых измеряли уровень загрязнения воздуха и оценивали состояние мозга детей разных возрастов — от новорожденных до восемнадцатилетних.
Методы, применяемые для исследования различий в состоянии мозга, варьировались в зависимости от конкретного исследования. В некоторых случаях использовались сканирующие технологии, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ). В других работах проводился анализ уровня химических веществ, необходимых для поддержания нормального функционирования и здоровья мозга. Некоторые исследования были нацелены на выявление опухолей в мозге и центральной нервной системе.
Все указанные исследования включали анализ уровня загрязнения воздуха в зависимости от места проживания детей. Полученные результаты показали, что отклонения в мозговой активности у детей наблюдаются как в районах с высоким уровнем загрязнения, так и в местах, соответствующих действующим государственным стандартам.
Исследователи также предложили рекомендации для государственных ведомств, направленные на защиту здоровья детей. Например, выдвинуто предложение о выделении средств на установку систем очистки воздуха в жилых зданиях и учебных заведениях, расположенных рядом с автотрассами.
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