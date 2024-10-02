Специалисты Тюмени, Екатеринбурга и ХМАО посетили производство мусоровозов в Кургане

Кроме того, в рамках встречи состоялся круглый стол, во время которого производители и специалисты, имеющие реальный опыт эксплуатации спецтехники, обменялись мнениями о передовых технологиях и потенциальных улучшениях в сфере обращения с отходами. Обсуждались и уже имеющиеся предложения по улучшению производительности и качества спецтехники, в том числе важные аспекты эксплуатации мусоровозов: их надежность, простота обслуживания, эффективность. Именно они помогают производителям лучше понимать потребности своих клиентов.