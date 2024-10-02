Специалисты Тюмени, Екатеринбурга и ХМАО посетили производство мусоровозов в Кургане

Posted 2 октября, 09:30
Published 2 октября, 09:30
Modified 2 октября, 09:32
Updated 2 октября, 09:32
В число гостей предприятия, наладившего серийное производство мусоровозов, вошли представители Тюменского экологического объединения. Во время экскурсии они ознакомились с новейшими моделями мусоровозов, а демонстрация автопарка в действии позволила участникам мероприятия оценить функциональность техники в реальных условиях.
Кроме того, в рамках встречи состоялся круглый стол, во время которого производители и специалисты, имеющие реальный опыт эксплуатации спецтехники, обменялись мнениями о передовых технологиях и потенциальных улучшениях в сфере обращения с отходами. Обсуждались и уже имеющиеся предложения по улучшению производительности и качества спецтехники, в том числе важные аспекты эксплуатации мусоровозов: их надежность, простота обслуживания, эффективность. Именно они помогают производителям лучше понимать потребности своих клиентов.
Когда производители учитывают мнение практиков — это напрямую влияет на качество услуг, оказываемых населению. Такое взаимодействие на всех этапах способствует разработке более эффективных решений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с точки зрения применения успешных технологий, а также помогает повысить качество условий труда работников, непосредственно осуществляющих вывоз, что также немаловажно, — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Отметим, рабочий визит прошел продуктивно и стал важным событием для обмена опытом и налаживания сотрудничества. Спецтехника, произведенная в Кургане, уже успешно работает на маршрутах в регионах Уральского федерального округа, а в скором времени новыми моделями пополнится и автопарк тюменских транспортировщиков твердых коммунальных отходов.
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