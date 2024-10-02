Проект КРТ Екатеринбурга посетил замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин

Posted 2 октября, 10:21
Published 2 октября, 10:21
Modified 2 октября, 10:23
Updated 2 октября, 10:23
ГК «Страна Девелопмент» ведет строительство первой очереди ЖК «Страна.Энтузиастов» в границах улиц Шефская-Энтузиастов-Баумана в рамках реализации первого для Екатеринбурга проекта КРТ.
Сегодня мы работаем в Екатеринбурге, где проходит Международная строительная неделя. В ее рамках мы посетили объект, который реализуется по программе комплексного развития территории. Дом находится на достаточно высокой стадии строительной готовности. Жилье будет обеспечено всей необходимой инфраструктурой. В рамках этого небольшого квартала девелопер также запланировал строительство детского сада и благоустройство прилегающей территории. Создаются все необходимые условия для комфортной жизни, — сказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин.
Проект застройщика включает в себя два дома переменной этажности, подземный паркинг, помещение встроенного детского сада на 100 мест и благоустройство прилегающей территории. Ввести в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса планируется в 2025 году. Старт возведению объекта в ноябре 2023 года давали глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
На сегодняшний день благодаря «Стране Девелопмент» уже более 200 человек, проживавших в 11 старых домах в границах участка КРТ на улице Шефская-Энтузиастов-Баумана, смогли улучшить свои жилищные условия и переехать в новые квартиры.
Это один из первых в России проектов КРТ жилой застройки. Свердловская область с нуля разработала необходимую нормативную базу и успешно применила ее. Сегодня мы реализуем 13 проектов КРТ жилой застройки в Екатеринбурге и за его пределами. Уже более тысячи человек смогли переехать в новое современное жилье, — рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
По данным министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в стадии подготовки и реализации находятся 23 проекта КРТ. Общая площадь территорий, вовлеченных в проекты комплексного развития, составляет 123,5 га. Работы на развивающихся площадках рассчитаны на 10–15 лет.
Механизм комплексного развития территорий является одним из инструментов национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на увеличение объемов жилищного строительства и сокращение аварийного жилого фонда.
ГК «Страна Девелопмент» является лидером по реализации проектов КРТ в России и осуществляет около 20% в общем объеме всех строек по механизму КРТ в стране. Новый квартал в границах улиц Шефская-Энтузиастов-Баумана — это первый в Екатеринбурге проект, который реализуется по федеральному закону о КРТ.
Напомним, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Новосибирске, Москве, Московской области, Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. метров. В 2024 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-14 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системы «умный дом», закрытых охраняемых дворов без машин, безбарьерной среды, эргономичных инженерных технологий.
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