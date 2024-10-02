Новую автоматизированную котельную запустят в Ярковском районе

Для обеспечения эффективной и безопасной работы котельных специалисты все чаще применяют автоматизированные системы управления. Это затрагивает процессы выработки и транспортировки тепловой энергии. С помощью автоматизации нормализуется температура воздуха в жилых и нежилых помещениях, а также температура самого теплоносителя. Новая газовая котельная в селе Гилёво, обладающая мощностью 2,0 МВт, возведена с использованием самых современных технологий и оборудования. Все параметры теплоносителя будут выводиться на диспетчерский пункт, что позволит ей работать без постоянно обслуживающего персонала. Котельная уже подключена к инженерным сетям и запустится в работу в ближайшие дни.