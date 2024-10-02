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Posted 2 октября, 06:57

Published 2 октября, 06:57

Modified 2 октября, 06:59

Updated 2 октября, 06:59

Новую автоматизированную котельную запустят в Ярковском районе

Новую автоматизированную котельную запустят в Ярковском районе

2 октября 2024, 06:57
Фото: СУЭНКО
Концессионное соглашение по реконструкции объектов теплоснабжения Ярковского муниципального района, заключенное в 2020 году, позволило ООО «ТКС» (дочернее предприятие СУЭНКО) успешно реализовать намеченные инвестиционные мероприятия. К примеру, к запуску уже готова новая котельная в селе Гилёво.

Для обеспечения эффективной и безопасной работы котельных специалисты все чаще применяют автоматизированные системы управления. Это затрагивает процессы выработки и транспортировки тепловой энергии. С помощью автоматизации нормализуется температура воздуха в жилых и нежилых помещениях, а также температура самого теплоносителя. Новая газовая котельная в селе Гилёво, обладающая мощностью 2,0 МВт, возведена с использованием самых современных технологий и оборудования. Все параметры теплоносителя будут выводиться на диспетчерский пункт, что позволит ей работать без постоянно обслуживающего персонала. Котельная уже подключена к инженерным сетям и запустится в работу в ближайшие дни.

Всего в обслуживании у ООО «ТКС» в Ярковском районе находится 34 котельных. В ходе подготовки к зиме все запланированные работы на них выполнены в полном объеме. Проведены ремонт котлов и теплообменного оборудования, промывка и опрессовка тепловых сетей, замена и проверка манометров и термометров. Кроме того, в Исетском районе в рамках ремонтной и инвестиционной программ капитально отремонтировали теплосети с заменой запорной арматуры в деревне Кукушки, а также реконструированы теплотрассы в селах Бархатово, Шорохово и поселке Кировский.

На все котельные смонтированы приборы учета холодной воды и электроэнергии, на некоторые из них отдельно будут смонтированы приборы учета тепловой энергии и газа. Для гарантии надежности системы теплоснабжения в зимнее время года отремонтированы тепловые сети в селах Архангельское, Слобода Бешкиль, а в деревне Рафайлово на котельной заменены дымовые трубы. Продолжаются работы и в поселке Кировский, где за прошедший отопительный период на теплотрассах произошло 67 аварийных ситуаций из-за износа трубопровода. На сегодняшний день подрядной организацией заменено более 2,6 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Обветшание тепловой инфраструктуры неизбежно приводит к росту аварийности и неэффективности работы сетей. Как отмечают энергетики, в результате таких масштабных программ по модернизации снижается количество потерь тепловой энергии и значительно уменьшаются аварийные ситуации.

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