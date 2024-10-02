Как открыть юридическое лицо в Бахрейне

Сроки оформления юридического лица в Бахрейне зависят от выбранной правовой формы и юрисдикции. Для майнленд-компаний процесс регистрации обычно занимает от 2 до 4 недель. Это включает резервирование названия, подготовку документов и получение лицензии. В свободных экономических зонах оформление может быть быстрее, занимая от 1 до 3 недель, благодаря упрощённым процедурам и отсутствию необходимости привлекать местных партнеров.