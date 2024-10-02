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Posted 2 октября, 16:33

Published 2 октября, 16:33

Modified 2 октября, 16:35

Updated 2 октября, 16:35

Как открыть юридическое лицо в Бахрейне

Как открыть юридическое лицо в Бахрейне

2 октября 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney
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Решили открыть юридическое лицо в Бахрейне? Отлично!

Наличие квалифицированной рабочей силы, легкость ведения бизнеса и доступ к основным международным рынкам через Персидский залив делают Бахрейн одной из самых привлекательных юрисдикций для открытия компании на Ближнем Востоке.

Преимущества бизнеса в Байхерне

Оформление компании в Бахрейне предлагает множество преимуществ для иностранных инвесторов. Одним из главных факторов является отсутствие корпоративного налога, налога на прибыль и НДС, что позволяет значительно сократить налоговые расходы. Это делает Бахрейн особенно привлекательным для компаний, стремящихся оптимизировать свои финансовые операции. В ряде секторов разрешено 100% иностранное владение, что освобождает инвесторов от необходимости искать местных партнеров.

Еще одним важным преимуществом является наличие свободных экономических зон, которые предоставляют налоговые и таможенные льготы, а также упрощенные административные процедуры. Это позволяет компаниям эффективно управлять своей деятельностью и легче выходить на региональные и международные рынки. Свободные зоны в Бахрейне привлекают множество иностранных компаний благодаря своим льготам и возможностям для быстрого старта.

Бахрейн также известен своей стабильной экономикой и развитой инфраструктурой. Правительство активно поддерживает частный сектор и международные инвестиции, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса. Важную роль играет развитая правовая система, основанная на британском праве, которая обеспечивает защиту прав инвесторов и бизнеса, что важно для долгосрочного планирования и развития компании.

Как открыть компанию в Бахрейне

Чтобы открыть компанию в Бахрейне, необходимо выполнить несколько ключевых шагов. В первую очередь, нужно выбрать тип компании: общество с ограниченной ответственностью (LLC), филиал иностранной компании или компанию в свободной экономической зоне. Затем следует зарезервировать название компании и подготовить учредительные документы, такие как устав и договор аренды офиса.

После этого потребуется открыть банковский счёт и внести уставной капитал. Далее подайте заявку на коммерческую лицензию в Министерство промышленности, торговли и туризма Бахрейна (MOIC) и зарегистрируйте компанию в Торговой палате Бахрейна.

Документы для открытия юрлица в Бахрейне?

Для открытия юридического лица в Бахрейне потребуются следующие документы:

  1. Учредительные документы: Устав компании и учредительный договор.
  2. Резервирование названия компании: Подтверждение о регистрации названия в Министерстве промышленности, торговли и туризма Бахрейна (MOIC).
  3. Копии паспортов учредителей и директоров.
  4. Договор аренды офиса: Подтверждение юридического адреса компании.
  5. Подтверждение банковского счёта: Доказательство внесения уставного капитала.
  6. Коммерческая лицензия: Заявление для получения лицензии на ведение бизнеса.

Дополнительно могут понадобиться другие документы в зависимости от вида деятельности компании.

Сроки оформления юридического лица в Бахрейне зависят от выбранной правовой формы и юрисдикции. Для майнленд-компаний процесс регистрации обычно занимает от 2 до 4 недель. Это включает резервирование названия, подготовку документов и получение лицензии. В свободных экономических зонах оформление может быть быстрее, занимая от 1 до 3 недель, благодаря упрощённым процедурам и отсутствию необходимости привлекать местных партнеров.

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