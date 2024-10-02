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Posted 2 октября, 03:46

Published 2 октября, 03:46

Modified 2 октября, 03:48

Updated 2 октября, 03:48

Более 14 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей

Более 14 тысяч тюменцев пострадали от укусов клещей

2 октября 2024, 03:46
Фото: freepik.com
В Тюменской области более 14 тысяч жителей с начала сезона пострадали от присасывания клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как стало известно, лидером по подобным случаям стала Тюмень и Тюменский район, далее расположились Тобольск и Тобольский район, Ишим и Заводоуковск. Отмечается, что среди пострадавших — более двух тысяч детей младше 14 лет.

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Клещевым энцефалитом с начала сезона заболели 52 человека, боррелиозом — 62 человека.

Ранее «Наш город» писал, что ученые раскритиковали три самых распространенных заблуждения касаемо клещей.

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