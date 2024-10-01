Ученые: Зачатие через ЭКО повышает риск развития проблем с сердцем у ребенка

Posted 1 октября, 07:46
Published 1 октября, 07:46
Modified 1 октября, 07:46
Updated 1 октября, 07:46
Ученые подчеркнули значимость этих выводов, поскольку сердечные пороки являются наиболее часто встречающимися врожденными аномалиями и могут приводить к серьезным и угрожающим жизни осложнениям, сообщает newkhakasiya.online. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.
В исследование вошли все дети, родившиеся в Северной Европе и Финляндии с середины 1980-х — начала 1990-х годов до середины 2010-х. В общей сложности было проанализировано более 7,7 миллиона детей.
Ученые проводили сравнение между двумя группами: детьми, зачатых естественным образом, и теми, кто был зачат с использованием репродуктивных технологий, таких как ЭКО, ИКСИ и заморозка эмбрионов. Кроме того, была исследована информация о возрасте матерей, наличии у них диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также курении.
Исследования показали, что применение вспомогательных репродуктивных технологий связано с повышением риска на 36%. Это означает, что для детей, зачатых с их использованием, вероятность составляет 1,84%, тогда как для детей, родившихся естественным образом, этот показатель равен 1,15%. Особенно значителен риск при многоплодной беременности, которая часто встречается при экстракорпоральном оплодотворении, — он достигает 2,47%.
Улла-Бритт Веннерхольм, главный автор исследования, отмечает, что обнаруженные данные могут указывать на наличие общего фактора, который влияет как на проблемы деторождения у родителей, так и на развитие у детей врожденных пороков сердца. С учетом того, что в разных странах искусственные методы зачатия применяются в 2 — 8% случаев, Веннерхольм выражает беспокойство по поводу растущей угрозы увеличения числа детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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