Ученые: Зачатие через ЭКО повышает риск развития проблем с сердцем у ребенка

Исследования показали, что применение вспомогательных репродуктивных технологий связано с повышением риска на 36%. Это означает, что для детей, зачатых с их использованием, вероятность составляет 1,84%, тогда как для детей, родившихся естественным образом, этот показатель равен 1,15%. Особенно значителен риск при многоплодной беременности, которая часто встречается при экстракорпоральном оплодотворении, — он достигает 2,47%.