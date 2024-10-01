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Posted 1 октября, 11:21

Published 1 октября, 11:21

Modified 1 октября, 11:23

Updated 1 октября, 11:23

Тюменцы смогут поступить на новый поток Школы аналитиков данных

Тюменцы смогут поступить на новый поток Школы аналитиков данных

1 октября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тюмени могут освоить образовательную программу Школы аналитиков данных длительностью 10 месяцев в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов.

В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.

В Тюменской области много талантливых специалистов в сфере информационных технологий, которые готовы прокачивать профессиональные навыки и инвестировать в свой карьерный рост. Учитывая нашу многолетнюю экспертизу в области инноваций и современных ИТ-решений, мы готовы делиться с молодежью практическими и теоретическими знаниями, которые откроют ребятам новые перспективы. Уверены, что участники образовательной программы оценят удобный формат обучения, а кто-то, возможно, получит приглашение на работу, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Технологии#Тюмень#Тюменская область#Россия#Образование#МТС#Экспертиза#Реклама#Информационные технологии
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