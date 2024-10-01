Тюменцы смогут поступить на новый поток Школы аналитиков данных

Posted 1 октября, 11:21
Published 1 октября, 11:21
Modified 1 октября, 11:23
Updated 1 октября, 11:23
В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.
В Тюменской области много талантливых специалистов в сфере информационных технологий, которые готовы прокачивать профессиональные навыки и инвестировать в свой карьерный рост. Учитывая нашу многолетнюю экспертизу в области инноваций и современных ИТ-решений, мы готовы делиться с молодежью практическими и теоретическими знаниями, которые откроют ребятам новые перспективы. Уверены, что участники образовательной программы оценят удобный формат обучения, а кто-то, возможно, получит приглашение на работу, — подчеркнула директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
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