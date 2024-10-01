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Posted 1 октября, 10:58

Published 1 октября, 10:58

Modified 1 октября, 11:22

Updated 1 октября, 11:22

Тюменок начали осуждать за слишком тонкие губы

Целовать не захочет. Тюменок начали осуждать за слишком тонкие губы

1 октября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney

Тюменок начали осуждать за слишком тонкие губы

Интересную рекламу своего сервиса выдали тюменские косметологи. В своем ролики они откровенно осуждают женщин с тонкими губами, указывая на то, что их не захотят целовать мужчины.

Обратите внимание на эту молодую тюменскую парочку. Как считаете, молодому человеку хочется целоваться с этой особой? Нет. Парням гораздо приятнее целоваться с девушкой, у которой пухлые, сексуальные и красивые губки. А не вот это вот все», — такой текст произносит косметолог в кадре.

Данным роликом авторы рекламы указывают на то, что женщины с натуральными губами неинтересны противоположному полу и чтобы начать нравиться парням — губы нужно увеличить, заодно, это позволит делать для них самые «вожделенные» вещи.

Видео: Темы Тюмени.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени на главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком.

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#Александр Смирнов#Видео#Новости тюмени#Косметика#Косметология
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