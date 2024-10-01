Целовать не захочет. Тюменок начали осуждать за слишком тонкие губы

Posted 1 октября, 10:58
Published 1 октября, 10:58
Modified 1 октября, 11:22
Updated 1 октября, 11:22
Обратите внимание на эту молодую тюменскую парочку. Как считаете, молодому человеку хочется целоваться с этой особой? Нет. Парням гораздо приятнее целоваться с девушкой, у которой пухлые, сексуальные и красивые губки. А не вот это вот все», — такой текст произносит косметолог в кадре.
Данным роликом авторы рекламы указывают на то, что женщины с натуральными губами неинтересны противоположному полу и чтобы начать нравиться парням — губы нужно увеличить, заодно, это позволит делать для них самые «вожделенные» вещи.
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