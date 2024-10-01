Целовать не захочет. Тюменок начали осуждать за слишком тонкие губы

Обратите внимание на эту молодую тюменскую парочку. Как считаете, молодому человеку хочется целоваться с этой особой? Нет. Парням гораздо приятнее целоваться с девушкой, у которой пухлые, сексуальные и красивые губки. А не вот это вот все», — такой текст произносит косметолог в кадре.