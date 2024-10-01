СМИ: На открытие нового корпуса Тюменского университета приедет зампред Правительства

Намекает на визит и встреча губернатора Александра Моора с зампредом в Москве в начале сентября. Они обсудили реализацию нацпроектов в регионе. Также в рамках встречи вице-премьер принял приглашение губернатора посетить регион и оценить работу по созданию межвузовского кампуса.