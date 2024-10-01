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Posted 1 октября, 13:35

Published 1 октября, 13:35

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

На открытие нового корпуса Тюменского университета приедет зампред Правительства

СМИ: На открытие нового корпуса Тюменского университета приедет зампред Правительства

1 октября 2024, 13:35
Фото: 1MI

На открытие нового корпуса Тюменского университета приедет зампред Правительства

На открытие нового корпуса ТюмГУ приедет зампред Правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщают несколько инсайдеров.

Как передает информацию РБК Тюмень, ожидается приезд вице-премьера ожидается в конце октября. Также Чернышенко посетит стройплощадку межвузовского кампуса.

Намекает на визит и встреча губернатора Александра Моора с зампредом в Москве в начале сентября. Они обсудили реализацию нацпроектов в регионе. Также в рамках встречи вице-премьер принял приглашение губернатора посетить регион и оценить работу по созданию межвузовского кампуса.

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Напомню, что ранее инсайдеры сообщали о том, что посетить ВУЗ и новый его корпус должен будет президент Владимир Путин и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Однако эта информация не подтвердилась.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Университеты#Тюменский государственный университет
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