СМИ: На открытие нового корпуса Тюменского университета приедет зампред Правительства

Posted 1 октября, 13:35
Published 1 октября, 13:35
Modified 1 октября, 13:43
Updated 1 октября, 13:43
Как передает информацию РБК Тюмень, ожидается приезд вице-премьера ожидается в конце октября. Также Чернышенко посетит стройплощадку межвузовского кампуса.
Намекает на визит и встреча губернатора Александра Моора с зампредом в Москве в начале сентября. Они обсудили реализацию нацпроектов в регионе. Также в рамках встречи вице-премьер принял приглашение губернатора посетить регион и оценить работу по созданию межвузовского кампуса.
Напомню, что ранее инсайдеры сообщали о том, что посетить ВУЗ и новый его корпус должен будет президент Владимир Путин и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Однако эта информация не подтвердилась.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день.
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