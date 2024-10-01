РЭО: Новый КПО в Новгородской области сможет обрабатывать 9,8 тыс. тонн отходов в год

Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что Новгородская область последовательно работает над введением мощностей для обращения с ТКО в рамках федеральной инициативы «Комплексная система обращения с ТКО». По его словам, начиная с 2019 года в Новгородской области было введено в эксплуатацию 114,8 тысячи тонн мощностей для обработки ТКО и 180,3 тысячи тонн для их размещения.