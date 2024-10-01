РЭО: Новый КПО в Новгородской области сможет обрабатывать 9,8 тыс. тонн отходов в год

Posted 1 октября, 15:01
Published 1 октября, 15:01
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что при создании этого сооружения использовались отечественные материалы и оборудование. По его словам, на данном объекте запланирована переработка 9,8 тысячи тонн ТКО ежегодно, с возможностью извлечения до 15% вторичных ресурсов, которые будут использованы в производственных процессах. Кроме того, планируется захоронение 10,3 тысячи тонн отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, пишет 56orb.ru.
Данный объект сможет полностью удовлетворить потребности Крестецкого и Валдайского районов, а также Демянского муниципального округа Новгородской области в сфере обработки и захоронения ТКО с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и стандартов.
Заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов отметил, что Новгородская область последовательно работает над введением мощностей для обращения с ТКО в рамках федеральной инициативы «Комплексная система обращения с ТКО». По его словам, начиная с 2019 года в Новгородской области было введено в эксплуатацию 114,8 тысячи тонн мощностей для обработки ТКО и 180,3 тысячи тонн для их размещения.
Общая стоимость реализации данного проекта составила 318 млн рублей, что также позволило создать 20 новых рабочих мест.
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