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Posted 1 октября, 12:53

Published 1 октября, 12:53

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

Певца SHAMAN в Тюмени засняли в сопровождений отряда охраны

Покинул осторожно. Певца SHAMAN в Тюмени засняли в сопровождений отряда охраны

1 октября 2024, 12:53
Фото: 1MI

Певца SHAMAN в Тюмени засняли в сопровождений отряда охраны

Сюжет
Концерт
Певец Ярослав Дронов, он же Шаман, отгремел в Тюмени с тремя концертами подряд, а теперь — покинул город. Но уже не так красиво, как выступал на сцене.

Тюменские фанатки успели заснять певца на улицах города. Ходил он, как и положено звезде — с целым отрядом личной охраны.

На кадрах видео заметно, как поклонницы просят сделать совместное фото с исполнителем, однако он проходит мимо, полностью игнорируя просьбы, возможно, из соображений личной безопасности.

Видео: Чс Тюмень.

Напомним, что Шаман выступил с тремя концертами в городе, проходили они с пятницы по воскресенье. При этом каждый из них собирал полные залы, а последний — закончился предложением руки и сердца.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Дмитрий Маликов выступит на элитном форуме.

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