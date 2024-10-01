Покинул осторожно. Певца SHAMAN в Тюмени засняли в сопровождений отряда охраны

Posted 1 октября, 12:53
Published 1 октября, 12:53
Modified 1 октября, 13:00
Updated 1 октября, 13:00
Тюменские фанатки успели заснять певца на улицах города. Ходил он, как и положено звезде — с целым отрядом личной охраны.
На кадрах видео заметно, как поклонницы просят сделать совместное фото с исполнителем, однако он проходит мимо, полностью игнорируя просьбы, возможно, из соображений личной безопасности.
Напомним, что Шаман выступил с тремя концертами в городе, проходили они с пятницы по воскресенье. При этом каждый из них собирал полные залы, а последний — закончился предложением руки и сердца.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Дмитрий Маликов выступит на элитном форуме.
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