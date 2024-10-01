Пахнет отвратительно. В Тюмени на участке у местного жителя вырос краснокнижный гриб

Posted 1 октября, 12:02
Published 1 октября, 12:02
Modified 1 октября, 12:35
Updated 1 октября, 12:35
Как рассказал тюменец в своих соцсетях, новый гриб называется Мутинус Равенеля» — этот гриб пахнет падалью и трупами, а внешне имеет сходство с мужским половым органом. Также занесен в Красную книгу, как один из самых редких в стране.
Обычно такие грибы растут в европейской части России, при этом они несъедобны и встречают довольно редко в единичных экземплярах.
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