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Posted 1 октября, 12:02

Published 1 октября, 12:02

Modified 1 октября, 12:35

Updated 1 октября, 12:35

В Тюмени на участке у местного жителя вырос краснокнижный гриб

Пахнет отвратительно. В Тюмени на участке у местного жителя вырос краснокнижный гриб

1 октября 2024, 12:02
Фото: 1MI

В Тюмени на участке у местного жителя вырос краснокнижный гриб

В Тюмени на участке одного из местных жителей вырос гриб, находящийся в красной книге.

Как рассказал тюменец в своих соцсетях, новый гриб называется Мутинус Равенеля» — этот гриб пахнет падалью и трупами, а внешне имеет сходство с мужским половым органом. Также занесен в Красную книгу, как один из самых редких в стране.

Обычно такие грибы растут в европейской части России, при этом они несъедобны и встречают довольно редко в единичных экземплярах.

Фото: Сергей Гудымов, Вконтакте
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени в лесу под Тюменью нашли странный гриб.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Грибы
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