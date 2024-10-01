Останина: ЛДПР хочет избавить государство от обязательств перед пенсионерами

Останина, в свою очередь, посчитала данное предложение попыткой перенести пенсионные обязательства на самих граждан. Она отметила, что конституцией предусмотрено, что родители должны воспитывать детей, а дети — заботиться о родителях. Пенсионные балы она назвала личными отношениями трудящегося с государством. Собеседница издания добавила, что сейчас говорят о добровольной передаче баллов, однако, не исключено, что в будущем это будет сделано принудительной мерой.