Останина: ЛДПР хочет избавить государство от обязательств перед пенсионерами

Posted 1 октября, 12:03
Published 1 октября, 12:03
Modified 1 октября, 12:05
Updated 1 октября, 12:05
Нина Останина, глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, в беседе с «Ридусом» прокомментировала инициативу ЛДПР, которая позволит детям передавать своим родителям до двух пенсионных баллов в год. Депутаты мотивируют данное решение тем, что из-за реформы некоторым гражданам тяжело накопить 30 баллов, чтобы выйти на пенсию по старости.
Останина, в свою очередь, посчитала данное предложение попыткой перенести пенсионные обязательства на самих граждан. Она отметила, что конституцией предусмотрено, что родители должны воспитывать детей, а дети — заботиться о родителях. Пенсионные балы она назвала личными отношениями трудящегося с государством. Собеседница издания добавила, что сейчас говорят о добровольной передаче баллов, однако, не исключено, что в будущем это будет сделано принудительной мерой.
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