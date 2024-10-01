Не SHAMANом единым. Афиша концертов в Тюмени в октябре. Цены и необычные райдеры

Posted 1 октября, 07:55
Published 1 октября, 07:55
Modified 1 октября, 07:57
Updated 1 октября, 07:57
Уже 2-го октября тюменцы смогут попасть на концерт к молодому и многогранному реперу, выступающему под псевдонимом GONE.Fludd. Билеты на выступление музыканта стартуют от 3 000 рублей до 5 000 за человека в зависимости от привилегий в зале. Также доступен парный билет за 5 700 рублей.
Он зарекомендовал себя громкими хитами и яркими клипами на композиции: «Мамбл», «Сахарный человек», «Кубик льда» и т. д. По словам организаторов, артист смог преодолеть творческий кризис и избавиться от привычного образа вечно радостного парня с цветными волосами и забавным сленгом. Он значительно вырос как артист, обратившись к более серьёзным темам, но при этом сохранив ту искру и задор, которые сделали его популярным.
Артист выступил в тюменском Главклубе, ранее он назывался «Дом Культуры». Но для того, чтобы он приехал, организаторам пришлось соблюсти райдер артиста, благо он достаточно скромный и включает овощную тарелку, фрукты, банановый сок, а также три магнитика с символикой города для артиста и его команды.
Bushido Zho выступит в Тюмени 5-го октября в Главклубе (ранее — «Дом культуры»). Этот рэп-исполнитель стабильно держится в чартах музыкальных платформ со своими яркими и провокационными песнями. Вы можете знать его по трекам: «Тесно», «Далеко», «Дай мне посмотреть» и Vodila. Также он активно записывает совместные треки с другими звездами.
У артиста есть технический и бытовой райдеры. Первый представляет собой список требований, необходимых для успешного выступления. В нём указано, что команда артиста привозит с собой часть своего специализированного оборудования, но основное оборудование предоставляет и оплачивает заказчик. Бытовой райдер включает в себя перечень минимальных условий, обеспечивающих комфорт артисту на всём пути: от прибытия до перемещения по городу.
Стоимость билетов — от 3 000 до 5 000 рублей.
Легендарная питерская группа «Танцы Минус» выступит в Тюмени 12-го октября в «Золотых воротах Сибири».
Этот коллектив на сцене уже 20 лет и полюбился многим хитами «Половинка», «Город» и «Цветут цветы». Песни этой группы также звучат в саундтреках к культовым фильмам, например, «Брат 2» Алексея Балабанова. Гостям концерта обещают не только исполнение легендарных композиций, но и исполнение новых.
В очень подробном техническом райдере группы указано, что при работе на больших площадках организаторы должны предоставлять мониторный пульт и даже мониторного звукорежиссера. Также артисты категорически настроены к комбикам Marshall, так как отдают предпочтение другим фирмам.
Билеты на концерт стоят от 2 400 до 4 500 рублей.
Популярный стендап-комик и звезда интернета Наташа Краснова составит конкуренцию «Танцам минус». Она выступит в Тюмени также 12-го октября в ЖК «Железнодорожник». Она также является автором шести абсолютных бестселлеров и имеет звание самой сексуальной женщины России по версии читателей журнала MAXIM. Гостям обещают веселье, смех и откровения от артистки.
Сама Краснова не раз говорила о том, что ее райдер достаточно скромен на фоне некоторых других артистов. В одном из интервью девушка рассказала, что ценит, когда в гримерке есть конфеты, черный и зеленый чай, а также нарезка красной рыбы, хлеб, фрукты и шоколад.
Стоимость билетов на концерт Наташи Красновой составляет от 1 900 до 3 700 рублей.
Команда юмористов, которую особенно любят телезрители, приедет в Тюмень 16-го октября и выступит в СК «Центральный». Организаторы отмечают, что на концерте тюменцев ждут исключительно новые номера, еще не показанные в эфире.
«При этом каждая гастрольная программа не похожа на предыдущую: поклонников шоу ждут новые серии о приключениях любимых героев, эксклюзивы, которые не выйдут на телевидении и, конечно, фирменные интерактивы», — сообщают организаторы.
В райдере артистов нет ничего особенно вызывающего, несмотря на их высокую популярность. В былые годы ребята часто устраивали веселые пьяные кутежи на гастролях. Теперь же для них на площадке должны быть овощи, фрукты, орехи и протеиновые батончики, так как «пельмени» уже немолоды и следят за питанием. Особенно артисты любят морковные палочки. Также у актеров в доступе должна быть кофемашина, кофе и чаи. Также для выступающих будет необходимо заказывать еду из местных ресторанов, чтобы у них были силы на выступление и репетиции.
Стоимость билетов на концерт «Уральских Пельменей» — от 2 900 до 9 200 рублей.
Народная артистка РФ, владеющая пятью октавами приедет в Тюмень 16-го октября и выступит в местной филармонии. На сцену с певицей также выйдет ее команда — музыканты «Долина бэнд», этих мультиинструменталистов артистка собирала самостоятельно по всей стране.
Райдер у звезды эстрады внушительный. Помимо базовых требований, включающих свежезаваренный кофе, лимон, мяту, а также 10 бутылок воды французского бренда Vittel, в гримерке также должны быть ростбиф, буженина, говяжий язык, семга, балык сома, трехзвездочный коньяк и вино. Также Долина просит организовать для нее грузчика, официанта и куратора.
Билеты на концерт Ларисы Долинов в тюмени стоят от 2 000 до 5 500 рублей.
Поп-рок группа «Корни», хиты которой знают от мала до велика в Тюмени выступит 20-го октября. Концерт пройдет в баре «Руки Вверх!». Организаторы концерта указывают, что вас могут не пустить на мероприятие, если вы выглядите слишком молодо и не можете предъявить паспорт, если пришли в спортивных штанах или в состоянии алкогольного опьянения.
Но тем, кто пройдет фейсконтроль, обещают «концерт на расстоянии вытянутой руки» с участием Алексей Кабанов, Александр Бердников и Дмитрий Пакуличев. Они исполнят вечные хиты: «Я теряю корни», «Ты узнаешь её», «С днём рождения, Вика» и другие.
Ходят слухи, что, говорят, у участников группы в райдере официально предусмотрен интим с заказчиками, но при согласии второй стороны. Однако официально эту информацию не подтверждали, но и не опровергали.
Стоимость билетов на концерт «Корней» в Тюмени — 1 200 — 3 000 рублей.
Популярная рок-группа, образованная в 1997 году, выступил в Тюмени на сцене Глав клуба 20-го октября. Зрителям обещают особенный трек-лист, подобранный так, чтобы все жесткие, зрелищные песни были услышаны. Также концерт будет сопровождаться игрой света и концептуальными видео.
В райдере группы указано, что их питание должно сопровождаться соками, а также их не должны кормить фастфудом. За час до выступления в гримерке на каждого члена группы должны быть: чай, кофе, сахар, бутерброды, 0,5 литра пива, 3 пепельницы и алкалиновая батарейка типа «Крона».
Стоимость билетов на концерт группы «Пилот» в Тюмени — 2 000 — 4 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени прошли три концерта исполнителя SHAMAN. На одном из них тюменец сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
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