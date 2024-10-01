Не SHAMANом единым. Афиша концертов в Тюмени в октябре. Цены и необычные райдеры

В райдере артистов нет ничего особенно вызывающего, несмотря на их высокую популярность. В былые годы ребята часто устраивали веселые пьяные кутежи на гастролях. Теперь же для них на площадке должны быть овощи, фрукты, орехи и протеиновые батончики, так как «пельмени» уже немолоды и следят за питанием. Особенно артисты любят морковные палочки. Также у актеров в доступе должна быть кофемашина, кофе и чаи. Также для выступающих будет необходимо заказывать еду из местных ресторанов, чтобы у них были силы на выступление и репетиции.