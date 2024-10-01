Инженеры «Газпромнефть-Ямала» завоевали бронзу на чемпионате CASE-IN

Posted 1 октября, 14:14
Published 1 октября, 14:14
Modified 1 октября, 14:15
Updated 1 октября, 14:15
Проект оценивали эксперты из ведущих вузов и руководители промышленных компаний. Всего в чемпионате приняли участие 30 команд.
Инженеры компании разработали уникальный кейс. Команда провела подробный анализ и предложила решение для внедрения цифровых технологий в различных аспектах нефтегазовой отрасли — от стратегического планирования до обслуживания оборудования. Разработчики предложили создание единой информационной платформы, которая на основе анализа данных выполняет все технические расчеты. Специалистам останется лишь критически оценить и воспользоваться полученными результатами.
Предложение молодых специалистов — еще один шаг к промыслу будущего, где технологии снизят нагрузку на сотрудников и уменьшат затраты компании.
Артём Войводяну, генеральный директор «Газпромнефть-Ямала», отметил важность подобных чемпионатов для профессионального роста молодых инженеров. А капитан команды Данил Ульянов подчеркнул, что участие в таком мероприятии приносит ценнейший опыт и способствует внедрению инноваций в отрасль.
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