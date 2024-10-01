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Posted 1 октября, 14:14

Published 1 октября, 14:14

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Инженеры «Газпромнефть-Ямала» завоевали бронзу на чемпионате CASE-IN

Инженеры «Газпромнефть-Ямала» завоевали бронзу на чемпионате CASE-IN

1 октября 2024, 14:14
Фото: Александр Черезов
Команда инженеров «Газпромнефть-Ямала» заняла третье место в российском финале международного чемпионата CASE-IN. Очный этап прошел в Москве в рамках Российской энергетической недели, собрав лучших молодых специалистов страны.

Проект оценивали эксперты из ведущих вузов и руководители промышленных компаний. Всего в чемпионате приняли участие 30 команд.

Инженеры компании разработали уникальный кейс. Команда провела подробный анализ и предложила решение для внедрения цифровых технологий в различных аспектах нефтегазовой отрасли — от стратегического планирования до обслуживания оборудования. Разработчики предложили создание единой информационной платформы, которая на основе анализа данных выполняет все технические расчеты. Специалистам останется лишь критически оценить и воспользоваться полученными результатами.

Предложение молодых специалистов — еще один шаг к промыслу будущего, где технологии снизят нагрузку на сотрудников и уменьшат затраты компании.

Артём Войводяну, генеральный директор «Газпромнефть-Ямала», отметил важность подобных чемпионатов для профессионального роста молодых инженеров. А капитан команды Данил Ульянов подчеркнул, что участие в таком мероприятии приносит ценнейший опыт и способствует внедрению инноваций в отрасль.

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