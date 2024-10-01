Бастрыкин взял на контроль проблему тюменских ветеранов СВО организующих митинг

Posted 1 октября, 05:20
Published 1 октября, 05:20
Modified 1 октября, 05:22
Updated 1 октября, 05:22
В Следственном комитете Российской Федерации сообщили о том, что руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову придется предоставить доклад в центральный аппарат СК России, в котором необходимо будет сообщить о проблемах в Перевалово и принимаемых в борьбе с ними мерах. Напомним, что жители Перевалово, в числе которых ветераны СВО, их жены и вдовы, записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на проблему подключения домов к ресурсам и ареста недвижимости.
«Граждане приобрели в указанном населенном пункте частные домовладения и сообщают о возможных нарушениях их жилищных прав при подготовке проекта дорожной инфраструктуры в населенном пункте. Кроме того, сообщается, что в рамках расследуемого уголовного дела в отношении застройщика домовладений не дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников ресурсоснабжающей организации, которые якобы вымогали денежные средства за подключения домовладений к электросетям», — сообщили в СК РФ.
Также в центральном аппарате указали, что сейчас тюменские следователи расследуют уголовное дело по обвинению в мошенничестве, касающееся дарителя квартир ветеранам — бизнесмена Станислава Борисова. Бастрыкин потребовал также сообщить о промежуточных результатах этого расследования.
Как сообщил «Нашему городу» один из получателей домов от Станислава Борисова, ветеран СВО Вячеслав Дьяченко, всех получателей домов вызывали в местное следственное управление и просили дать показания, подтвердив, что они не являются родственниками Борисова и в получении квартир нет корыстного интереса.
«Это было после того, как нам вручили дома. На Борисова завели дело, а нас всех просили дать показания, но это ведь просто подарок для нас», — рассказал ветеран.
Отметим, что ветераны и другие жители Перевалово собираются провести митинг в Тюмени, чтобы привлечь внимание местных властей. Собственники домов заявили о полной готовности сотрудничать со следствием по вопросам, указанных в их видеообращение.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени провели несогласованный митинг, его организовали русские националисты. Более сотни сторонников движения «Северный человек» прошли от Знаменского кафедрального собора по центральным улицам города.
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