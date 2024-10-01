Бастрыкин взял на контроль проблему тюменских ветеранов СВО организующих митинг

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили о том, что руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову придется предоставить доклад в центральный аппарат СК России, в котором необходимо будет сообщить о проблемах в Перевалово и принимаемых в борьбе с ними мерах. Напомним, что жители Перевалово, в числе которых ветераны СВО, их жены и вдовы, записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на проблему подключения домов к ресурсам и ареста недвижимости.