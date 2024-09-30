билайн запустил домашний интернет еще в 60 тысячах квартир жителей Тюмени

Posted 30 сентября, 10:37
Published 30 сентября, 10:37
Modified 30 сентября, 10:39
Updated 30 сентября, 10:39
Домашний интернет — неотъемлемая часть современной жизни, позволяющая быть в курсе событий, учиться и работать удаленно, общаться с близкими по видеосвязи и просто приятно проводить время дома. Также проводной интернет в квартире позволит легко создать собственную точку Wi-Fi. Она не только обеспечит скоростной доступ в интернет для всех гаджетов и «умных» устройств, но и улучшит качество голосовой связи, если на смартфоне активирован сервис VoWiFi.
Жители Тюмени могут выбрать наиболее подходящий под свои предпочтения и пожелания тарифный план из нескольких вариантов пакетов, которые отличаются разной скоростью интернета и разным набором опций. Для решения повседневных задач, как серфинг в социальных сетях, просмотр фильма в хорошем качестве, прослушивания музыки или аудиокниги вполне хватит скорости 100 Мбит/с. Но тем, кому этого недостаточно, оператор предоставил домашний интернет до 600 Мбит/с. Геймеры, фрилансеры, студенты и все те, кому приходится часто скачивать «тяжелые» файлы, участвовать в онлайн-конференциях и работать с нескольких устройств, могут по достоинству оценить преимущества высоких скоростей.
билайн также предлагает своим клиентам пакет с мобильной связью и более чем 200 ТВ-каналами. Мобильную связь, домашний интернет и ТВ от билайн можно оплачивать с одного счета в рамках «Тарифа UP», что намного выгоднее, чем платить за эти услуги по отдельности. А еще в приложении «билайн» или в личном кабинете можно также подключить до 5 дополнительных номеров и делиться с ними мобильным интернетом и минутами и общаться между собой бесплатно.
Андрей Тихонов, директор Тюменского отделения билайна:
«Расширение фиксированной сети в Тюмени — значимое для нас событие, потому что теперь еще больше жителей всех районов города получили возможность подключить свою квартиру к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению от билайна. Помимо этого, наши клиенты могут сэкономить, выбрав один тариф, который включает домашний интернет и мобильную связь. Экономия видна не только в деньгах, но и во времени. Например, с услугой „Семья в билайне“ необходимо пополнять только счет основного номера, чтобы близкие и любимые всегда были на связи».
Подробнее о тарифах, услугах и способах подключения на сайте beeline.ru.
* Информацию о возможности подключения домашнего интернета и доступной скорости можно уточнить на сайте beeline.ru, в офисах продаж билайна либо по телефону горячей линии оператора 8 (800) 600-80-08.
** Акция проводится с 01.09.2024 до 31.01.2025 для новых абонентов тарифных планов «Продвинутый» и «Семейный» на территории Тюменской области. Скидка 60% распространяется на абонентскую плату за мобильную часть тарифа на первые 2 месяца с момента подключения.
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