Автомобиль для геймеров выпустили в Китае

Posted 30 сентября, 09:17
Published 30 сентября, 09:17
Modified 30 сентября, 09:17
Updated 30 сентября, 09:17
Главной особенностью модели Starbuff является специально созданная игровая зона на заднем правом сиденье, сообщает newkhakasiya.online. Здесь установлены раскладной столик и 17-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3К. Для удобного размещения игрового оборудования, такого как клавиатура, мышь и наушники, предусмотрены специальные отсеки, что значительно улучшает комфорт во время поездки.
Для обеспечения высококачественного игрового процесса в автомобиле установлен процессор AMD V2000A в сочетании с видеокартой AMD Radeon RX 6600M, что позволяет добиться впечатляющей производительности и превосходной графики. В дополнение в автомобиле предусмотрен жесткий диск объемом один терабайт, который предоставляет достаточно пространства для хранения игр и данных.
Lynk&Co Z10 Starbuff также оснащен 5G-модемом, что позволяет геймерам оставаться на связи и участвовать в онлайн-соревнованиях, даже находясь в пути. Аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками создает неповторимую атмосферу во время игрового процесса.
Кроме того, для обеспечения комфортного игрового опыта в автомобиле установлена система охлаждения, которая поддерживает идеальную температуру в салоне. Также разработана специальная подсветка, которая полностью погружает геймера в игровую атмосферу.
Дизайн модели Z10 Starbuff привлекает внимание необычным цветом. Клиенты могут выбрать между автомобилем с полным и задним приводом. Цена на данный электромобиль колеблется от 3,18 до 4,18 миллиона рублей в зависимости от выбранной конфигурации.
Этот электромобиль для геймеров будет изготовлен в ограниченном количестве, но точный тираж неизвестен. Тем не менее растущая популярность модели уже заметна — в течение первых суток после начала предзаказов было зарегистрировано более 10 тысяч заявок.
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