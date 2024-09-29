Ефимов: Благодаря льготной программе инвесторы смогут открыть детский сад в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с компанией был подписан договор аренды на срок 49 лет. Кроме самого здания инвестор также получил в свое распоряжение земельный участок площадью примерно 0,6 гектара. Для того чтобы сохранить льготные условия аренды, ему предстоит ежегодно подтверждать соответствие критериям программы.