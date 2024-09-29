Ефимов: Благодаря льготной программе инвесторы смогут открыть детский сад в Москве

Posted 29 сентября, 09:58
Published 29 сентября, 09:58
Modified 29 сентября, 09:58
Updated 29 сентября, 09:58
По его словам, здание, находящееся по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, было сдано в аренду компании «ЛАКОЛ-Н» после успешного участия в аукционе, проведенном в августе. Площадь объекта составляет 326,8 квадратного метра. Владимир Ефимов также добавил, что согласно условиям программы, арендатор обязан выполнить ремонт, после чего годовая арендная плата составит символические 326,8 рубля, сообщает mos.ru.
Чтобы претендовать на льготную аренду, арендатор должен согласовать с городскими властями список необходимых работ по восстановлению. В случае косметического ремонта детский сад должен начать свою деятельность в течение шести месяцев. При необходимости капитального ремонта или реконструкции сроки могут увеличиться до полутора или трех лет соответственно.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с компанией был подписан договор аренды на срок 49 лет. Кроме самого здания инвестор также получил в свое распоряжение земельный участок площадью примерно 0,6 гектара. Для того чтобы сохранить льготные условия аренды, ему предстоит ежегодно подтверждать соответствие критериям программы.
Глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» пользуется высоким спросом среди инвесторов. С начала 2023 года уже четыре предпринимателя заключили контракты на открытие образовательных учреждений в рамках этой инициативы.
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