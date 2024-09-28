ИИ за полгода проделал 100-летнюю работу

Posted 28 сентября, 09:42
Published 28 сентября, 09:42
Modified 28 сентября, 09:44
Updated 28 сентября, 09:44
Портал newkhakasiya.online поясняет, что линии Наска представляют собой серию надрезов на дне пустыни, которые складываются в изображения воображаемых существ и различные геометрические фигуры. Они хорошо видны с воздуха и стали одной из главных перуанских достопримечательностей. Учёные интересуются данным феноменом с момента их обнаружения почти сто лет назад.
Масато Сакаи, археолог из Университета Ямагата, отметил, что с помощью ИИ удалось гораздо быстрее создать более точную карту распределения геоглифов. Для подобных площадей использование традиционного метода несет риски пропустить некоторые рисунки, также этот процесс будет проходить существенно медленнее.
Статья, посвященная данному исследованию, была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Авторы рассказывают, как можно применять ИИ для ускорения археологических работ. Также отмечается, что с момента обнаружения данного явления, почти за сто лет, было обнаружено 430 геоглифов. ИИ за шесть месяцев работы смог обнаружить ещё 303 рисунка.
Данная модель ИИ создана для выделения небольших геоглифов, которые трудно заметить невооруженным взглядом. Однако среди находок искусственного интеллекта присутствуют также гигантские геоглифы. Исследователи использовали ИИ для анализа массива данных, полученного во время съемки с воздуха.
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