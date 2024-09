ИИ за полгода проделал 100-летнюю работу

Статья, посвященная данному исследованию, была опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Авторы рассказывают, как можно применять ИИ для ускорения археологических работ. Также отмечается, что с момента обнаружения данного явления, почти за сто лет, было обнаружено 430 геоглифов. ИИ за шесть месяцев работы смог обнаружить ещё 303 рисунка.