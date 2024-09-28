ИИ за полгода проделал 100-летнюю работу

Портал newkhakasiya.online поясняет, что линии Наска представляют собой серию надрезов на дне пустыни, которые складываются в изображения воображаемых существ и различные геометрические фигуры. Они хорошо видны с воздуха и стали одной из главных перуанских достопримечательностей. Учёные интересуются данным феноменом с момента их обнаружения почти сто лет назад.