Свыше 800 эковолнтеров стали участниками Всероссийского дня чистоты

Posted 27 сентября, 10:44
Published 27 сентября, 10:44
Modified 27 сентября, 10:48
Updated 27 сентября, 10:48
Их участниками стали представители российских компаний из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара, Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска и Челябинска. Среди корпоративных экодобровольцев были такие большие компании, как FESCO, Segezha Group, «Вкусно — и точка», «Новатек», РЖД, Сбер, «Северсталь», «Сервье», «Т Плюс», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и другие. Участники принимали участие в субботниках в различных интерактивных форматах: не только занимались очисткой городских и природных территорий, но и получили новые знания, пройдя экологические мастер-классы, участвуя в интеллектуальных конкурсах, квестах и викторинах. В восьми городах России корпоративные волонтеры смогли собрать более 13 тонн отходов, значительная часть которых была направлена на переработку.
Уборочные мероприятия в рамках Всероссийского дня чистоты традиционно проходят в третью субботу сентября и являются частью международной экологической инициативы, когда эковолонтеры по всему миру участвуют в акциях по очистке лесов и прибрежных зон. В России эти мероприятия организуются Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) совместно с Всероссийским обществом охраны природы. В этом году субботники были приурочены к важным юбилеям: 100-летию ВООП и 10-летию НСКВ.
В рамках главного мероприятия в Москве первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии Вячеслав Фетисов заявил, что быть среди неравнодушных людей, понимающих ценность природоохранной деятельности, является огромной честью. По его словам, люди научились поддерживать чистоту в своих домах, а теперь учатся делать это по отношению к окружающей среде.
Ирина Жукова, председатель НСКВ, подчеркнула, что в знаковый для НСКВ и ВООП год объединяются усилия корпоративных волонтеров из различных уголков России, направленные на решение экологических проблем. Совместная работа способствует формированию экологической культуры, тем самым поддерживая достижение национальных целей в области экологии. Забота о природе и чистоте городов объединяет волонтеров из разных компаний. Слоган в этом году звучит так: «Меняемся сами, меняем мир», и он отлично отражает философию компании, в которой главной идеей стало непрерывное совершенствование ради того, чтобы менять мир к лучшему вокруг себя.
В российских городах экологические лекции и мастер-классы стали важной частью акции. Например, в Москве волонтеры, применяя технику «тай-дай», учились давать новую жизнь ненужной одежде и демонстрировали юным участникам субботника, , насколько хрупок баланс природы, во время мастер-класса по посадке семян кремлевской новогодней ели. Игры и квесты, в которых участники субботника разбивались на команды, помогли научить сортировке мусора и вовлечению отходов в переработку. Получив новые знания, волонтеры активно очищали Бирюлевский дендропарк от сухостоя и бытового мусора.
В Казани волонтёры из разных компаний объединили свои усилия для проведения уборки на общественном пляже «Нижнее Заречье», который является популярным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Атмосфера мероприятия была настолько живой и позитивной, что привлекла внимание отдыхающих и прохожих, которые, увидев активные действия волонтёров, присоединились к ним и помогли очистить пляж, тем самым способствуя сохранению природы родного края.
В Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала состоялся масштабный праздник, посвященный чистоте. Обычный субботник превратился в увлекательное экологическое соревнование. Участников разделили на команды, которые состязались в скорости сборки мусора и сортировке отходов. В дополнение к этому была подготовлена насыщенная экопрограмма, включая лекции, мастер-классы, открытые тренировки, конкурсы и розыгрыши, а также традиционный пикник с узбекским пловом.
В Екатеринбурге сотрудники крупных компаний провели уборку на пляже Нижне-Исетского водохранилища в районе Химмаша. Всем желающим предложили создать стильные экопродукты — подставки для горячего из срубов деревьев. Также работала лаборатория воды, где каждый мог проверить ее чистоту и послушать лекцию о процедурах фильтрации. В итоге эковолонтеры очистили набережную и отправили собранные отходы на переработку.
Волонтеры из Челябинской области отправились на Большую Каменную Кеку — известную достопримечательность Южного Урала и одну из крупнейших каменных россыпей, которую по объему можно сравнить с тремя пирамидами Хеопса. Несмотря на дождливую погоду и необходимость преодолеть 10 километров пешком, сотрудники социально ориентированного бизнеса собрали весь мусор, оставленный посетителями национального парка «Таганай», и отправили его на переработку.
В Краснодаре корпоративные волонтеры вместе с членами семей провели уборку территории вдоль реки Кубань на территории природного памятника «Лесопарк Приречный». В рамках субботника участники смогли проверить свои знания по экологии и охране природы, участвуя в сложном игровом экологическом квесте. Главной особенностью мероприятия стало его инклюзивное направление: к акции присоединились подопечные краевой благотворительной организации «Добрый Юг», которая помогает молодым людям с особенными потребностями.
Во Владивостоке при участии замминистра природных ресурсов Приморского края волонтеры очистили общественный пляж в бухте кирпичного завода. В процессе уборки они обнаружили не только бытовой мусор, но и два паспорта, СНИЛС, ключи от дома и разобранный компьютер.
В Новосибирске группа из полутора сотен добровольцев, представляющих несколько компаний и зеленый вуз, очистила от бытового мусора побережье Новосибирского водохранилища и окружающий лес. Уборка прошла в рамках всероссийской акции «Вода России» при поддержке регионального министерства природы и Верхне-Обского бассейнового водного Федерального агентства водных ресурсов.
В всех регионах фестивали собирали целые семьи, что дает возможность детям с ранних лет знакомиться с экологией. Для поддержки юных эковолонтеров компании «Сибур», «Ростикс» и «Вкусно — и точка» предоставили горячие блюда, напитки и сладости. Это продемонстрировало, как экология и уважение к природе объединяют не только разные поколения волонтеров, но и целые компании.
Экофестивали в рамках Всероссийского дня чистоты традиционно проходят с поддержкой Всероссийского общества охраны природы, отмечающего в этом году столетний юбилей. Обширный опыт ВООП позволяет углубить волонтерские акции актуальными экологическими повестками. Эковолонтеры, сотрудничая с методистами ВООП, следят за современными тенденциями устойчивого развития. В этом году специалисты ВООП предложили корпоративным волонтерам сыграть в познавательную онлайн-игру «Спаси ЭкоСити», где они могут состязаться с искусственным интеллектом.
Глава направлений устойчивого развития и КСО ВООП Давид Дарчиев отметил, что Всероссийский день чистоты совпал с важными датами: 10-летием НСКВ и 100-летием ВООП. А само мероприятие проводится в этом году в юбилейный, пятый раз. Он пожелал благим инициативам в сфере природоохраны процветания и подчеркнул, что они вносят свой вклад в экологическое благополучие России не на словах, а на деле.
С 2014 года НСКВ стал профессиональной платформой, способствующей развитию корпоративного волонтерства на федеральном уровне, и занял важное место в инфраструктуре добровольчества в России, значительно способствуя достижению стратегически важных национальных целей развития страны. На данный момент НСКВ объединяет 320 участников, представляющих свыше 30 секторов российской экономики. Представительства НСКВ функционируют в 36 регионах Российской Федерации.
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