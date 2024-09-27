«Росводоканал Тюмень»: системы водоснабжения и водоотведения готовы к зиме

Posted 27 сентября, 09:17
Published 27 сентября, 09:17
Modified 27 сентября, 09:21
Updated 27 сентября, 09:21
Специалисты предприятия с помощью роботов телеинспекции обследовали более 100 километров сетей водоснабжения и водоотведения, заменили около 10 километров аварийных трубопроводов, отремонтировали 120 насосных агрегатов и около 700 колодцев, заменили более 200 единиц запорной арматуры.
«Работы на сетях, насосных станциях, сооружениях водоподготовки и очистки стоков мы проводим круглый год. Современные технологии и оборудование не ограничивают нас теплым сезоном, но за лето мы стараемся провести максимум профилактических мероприятий для повышения качества и надежности системы», — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Витали Гурский.
Для повышения надежности работы очистных сооружений канализации проведена промывка технологических резервуаров сооружений песколовок и сливных станций.
Большое внимание тюменский водоканал уделяет исправности пожарных гидратнтов. За лето все системы пожаротушения проверены, отремонтировано более 50 пожарных гидрантов.
Работы, нацеленные по повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения продолжаются.
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