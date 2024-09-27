На Ямале откроют филиал Национального центра «Россия»

Posted 27 сентября, 10:57
Published 27 сентября, 10:57
Modified 27 сентября, 10:58
Updated 27 сентября, 10:58
Ямал станет одним из регионов, где по поручению президента РФ Владимира Путина откроется филиал Национального центра «Россия». Он создается для сохранения наследия одноименной Международной выставки-форума и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Об открытии филиала в Салехарде объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
— Восхищаюсь Ямалом, каким он представлен на выставке «Россия». Здесь великое множество символов, великолепная природа, разнообразный животный мир и богатая история. Все, что находится за полярным кругом, заставляет чувствовать себя на грани неизведанного и космического. Здесь реализуются действительно значимые проекты не только для Ямала, но и для всей страны. Сейчас наша общая задача — воплотить в жизнь принятое решение о создании Национального центра «Россия» и его филиалах. Считаем, что ваша необычная и яркая территория может стать одной из первых, где будет открыт филиал выставки, — отметила руководитель управления по взаимодействию с регионами на выставке «Россия» Ирина Теслева.
В настоящее время ведется разработка концепции филиала. Затем специалисты приступят к созданию дизайн-проекта. Планируется, что это будет умное образовательно-выставочное пространство, в котором разместят экспозицию о достижениях России и региона, лекторий для проведения просветительских марафонов, встреч со знаковыми спикерами, образовательные локации, мастерские, интерактивную детскую зону, магазин сувениров и локальных брендов, гастролокацию и площадки для проведения деловых событий.
— Мы осмотрели одну из потенциальных площадок для создания филиала Национального центра «Россия» в арт-резиденции «Полярис». У нее прекрасное месторасположение, высокий уровень технического оснащения, дизайн. Здесь реализованы современные технологические системы и мультимедийные решения, что является преимуществом, — поделился управляющий зонами мероприятий АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“ Никита Погребинский.
Представитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова подчеркнула, что высокая оценка федеральных экспертов — подтверждение того, что решение губернатора ЯНАО разместить новую локацию на базе арт-резиденции было правильным.
— Стремимся к тому, чтобы Ямал стал регионом-флагманом, где в 2025 году откроется один из первых филиалов национального центра в стране. Это будет современное пространство, наполненное смыслами, — сказала Татьяна Бучкова.
Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по указу президента Владимира Путина. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетили более 18,5 млн гостей, а сама экспозиция вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.
На выставке Ямал организовал и стал участником более 700 мероприятий. Гости сделали на память более 250 тысяч фотографий в национальных костюмах и получили в качестве призов свыше двух тонн шоколада и мармелада из морошки, брусники и клюквы.
1 июля текущего года Владимир Путин распорядился создать филиалы Национального центра «Россия» в регионах с целью продемонстрировать достижения страны и укрепить национальную идентичность.
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