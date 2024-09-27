На Ямале откроют филиал Национального центра «Россия»

— Восхищаюсь Ямалом, каким он представлен на выставке «Россия». Здесь великое множество символов, великолепная природа, разнообразный животный мир и богатая история. Все, что находится за полярным кругом, заставляет чувствовать себя на грани неизведанного и космического. Здесь реализуются действительно значимые проекты не только для Ямала, но и для всей страны. Сейчас наша общая задача — воплотить в жизнь принятое решение о создании Национального центра «Россия» и его филиалах. Считаем, что ваша необычная и яркая территория может стать одной из первых, где будет открыт филиал выставки, — отметила руководитель управления по взаимодействию с регионами на выставке «Россия» Ирина Теслева.