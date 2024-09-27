Квартиры в тюменском ЖК «Юнион» можно купить со скидкой 500 тысяч рублей

Posted 27 сентября, 06:23
Published 27 сентября, 06:23
Modified 28 сентября, 18:00
Updated 28 сентября, 18:00
Жилой комплекс «Юнион» — четвертый проект федерального застройщика «Страна Девелопмент» в этой локации — после ЖК «Квартал на Московском», «Колумб» и «Домашний», созданный совместно с другим федеральным девелопером — Группой «Эталон».
В ЖК будет 4 дома высотой от 10-ти до 16-ти этажей. Новый объект с собственной инфраструктурой возводится в районе улиц Интернациональная — Объездная. Закрытые дворы, крытый паркинг, пешеходный бульвар — все это дополнит ежедневный комфорт резидентов «Юниона».
Дом «Синергия» будет сдан в текущем году, а, значит, новоселье получится отметить уже в начале 2025-го. В продаже еще есть квартиры с большой квадратурой, с мастер-спальнями и кухней-гостиной. Для тех, кто любит естественный свет — лоты с окнами на солнечную сторону.
В сентябре прошлого года в этом районе начала работу самая большая школа региона. Средняя школа № 95 Тюмени имени Константина Ушинского рассчитана на 2 тысячи 50 детей. Кроме того, здесь действует 11 муниципальных детских садов, а в шаговой доступности от комплекса ведется строительство еще одного муниципального детского сада. В одном из домов ЖК на первом этаже тоже запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест.
Примечательно, что за 10 минут на машине можно доехать до Плехановского бора. Для активного отдыха и семейных пикников здесь установлены беседки с мангалами, детские площадки, футбольное поле. На площади 199 гектаров место для игр и отдыха найдется каждому. Если в планах нет пикника, то можно просто уединиться на романтическую прогулку или насладиться природой.
Для тех, кто хочет переехать сразу в готовое жилье «Страна Девелопмент» приготовила выгодные предложения «Ремонт и меблировка от застройщика». Получив ключи, есть возможность сразу заехать в свою квартиру — нужно только перевести личные вещи и предметы декора.
Сейчас идут продажи в двух домах комплекса. Первый будет сдан в конце 2024 года. Завершение реализации всего проекта запланировано на 2026 год. Выбрать подходящий лот, забронировать и записаться в офис продаж можно на сайте застройщика strana.com.
ЖК «Юнион» — застройщик ООО СЗ «Страна-Эталон». Проектная декларация — на наш. дом.рф. strana.com.
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