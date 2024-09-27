Квартиры в тюменском ЖК «Юнион» можно купить со скидкой 500 тысяч рублей

Примечательно, что за 10 минут на машине можно доехать до Плехановского бора. Для активного отдыха и семейных пикников здесь установлены беседки с мангалами, детские площадки, футбольное поле. На площади 199 гектаров место для игр и отдыха найдется каждому. Если в планах нет пикника, то можно просто уединиться на романтическую прогулку или насладиться природой.