nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 12:45

Published 27 сентября, 12:45

Modified 27 сентября, 14:42

Updated 27 сентября, 14:42

Как работает и зарабатывает суперапп из Дохи Gem4Me

Как работает и зарабатывает суперапп из Дохи Gem4Me

27 сентября 2024, 12:45
Фото: 1MI
Ряд российских СМИ несколько недель назад опубликовали статьи о работе компании Gem4me. Авторы этих публикаций попытались связать бренд с преступной деятельностью и усомнились в его бизнес-модели.

Компания ответила на самые громкие обвинения и представила отчёт о своей деятельности.

Российские СМИ пытались выставить Gem4me пирамидой и проектом-однодневкой. Однако продукт компании, коммуникационная платформа Gem Space, очень востребован и находится в крупнейших магазинах приложений. Первая мобильная версия приложения появилась ещё в 2016 году. Она была доступна пользователям Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. Об этом сообщает портал newsnn.ru.

На сегодняшний день Gem Space представляет собой уже международный холдинг, в который входят компании не только из стран Ближнего Востока, но и из Европы, США и Канады. На русский рынок компания выходить не планирует из-за высокой конкуренции. Она осваивает рынки Индии, Алжира, Пакистана, Индонезии и Египта.

Также журналисты в качестве манипуляции приводили личные факты о членах совета директоров. Так, например, гражданина США Майкла Джордана, который владеет компанией Donesso, обвиняли в продвижении продукта холдинга через свою фирму. Однако представители Gem Space назвали подобные публикации попыткой отвлечь читателей от реальных достижений бренда.

Помимо этого, СМИ растиражировали судебный иск, в котором фигурировали Александр Качановский и Валерий Остриков, члены совета директоров Gem Space. Однако решение суда указывает, что они не проходили по данному делу обвиняемыми или подозреваемыми. Суд также признал, что данное дело было сфабриковано.

В данный момент Gem Space активно занимает рынки развивающихся стран. Также компанией на базе собственного супераппа было запущено B2B-направление.

Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика