Как работает и зарабатывает суперапп из Дохи Gem4Me

На сегодняшний день Gem Space представляет собой уже международный холдинг, в который входят компании не только из стран Ближнего Востока, но и из Европы, США и Канады. На русский рынок компания выходить не планирует из-за высокой конкуренции. Она осваивает рынки Индии, Алжира, Пакистана, Индонезии и Египта.