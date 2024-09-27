Как работает и зарабатывает суперапп из Дохи Gem4Me

Posted 27 сентября, 12:45
Published 27 сентября, 12:45
Modified 27 сентября, 14:42
Updated 27 сентября, 14:42
Компания ответила на самые громкие обвинения и представила отчёт о своей деятельности.
Российские СМИ пытались выставить Gem4me пирамидой и проектом-однодневкой. Однако продукт компании, коммуникационная платформа Gem Space, очень востребован и находится в крупнейших магазинах приложений. Первая мобильная версия приложения появилась ещё в 2016 году. Она была доступна пользователям Ближнего Востока, Азии и Южной Америки. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
На сегодняшний день Gem Space представляет собой уже международный холдинг, в который входят компании не только из стран Ближнего Востока, но и из Европы, США и Канады. На русский рынок компания выходить не планирует из-за высокой конкуренции. Она осваивает рынки Индии, Алжира, Пакистана, Индонезии и Египта.
Также журналисты в качестве манипуляции приводили личные факты о членах совета директоров. Так, например, гражданина США Майкла Джордана, который владеет компанией Donesso, обвиняли в продвижении продукта холдинга через свою фирму. Однако представители Gem Space назвали подобные публикации попыткой отвлечь читателей от реальных достижений бренда.
Помимо этого, СМИ растиражировали судебный иск, в котором фигурировали Александр Качановский и Валерий Остриков, члены совета директоров Gem Space. Однако решение суда указывает, что они не проходили по данному делу обвиняемыми или подозреваемыми. Суд также признал, что данное дело было сфабриковано.
В данный момент Gem Space активно занимает рынки развивающихся стран. Также компанией на базе собственного супераппа было запущено B2B-направление.
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