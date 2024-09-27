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Posted 27 сентября, 19:41

Published 27 сентября, 19:41

Modified 27 сентября, 19:42

Updated 27 сентября, 19:42

Эксперты озвучили свое мнение о тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

Эксперты озвучили свое мнение о тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

27 сентября 2024, 19:41
Фото: Изображение Midjourney
Уже неделю в социальной сети TikTok попадается множество роликов с девушками, которые мажут проблемную кожу лица свежим чесноком, чтобы избавиться от прыщей и сделать тон лица более ровным.

Как сообщает newia.ru, однако профессиональные дерматологи остались не в восторге от такого лайфхака, заявляя, что чеснок провоцирует ожог кожи.

Люди, которые решили лечить кожные высыпания, вероятно, учитывают, что в разрезанном или измельченном чесноке содержится аллицин — активное соединение, обладающее сильными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Но дерматологи предупреждают, что попадание чеснока на кожу способно вызвать воспаление и зуд, вплоть до образования ожогов II степени и болезненных волдырей.

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