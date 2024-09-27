Эксперты озвучили свое мнение о тренде TikTok: натирании лица свежим чесноком

Люди, которые решили лечить кожные высыпания, вероятно, учитывают, что в разрезанном или измельченном чесноке содержится аллицин — активное соединение, обладающее сильными антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Но дерматологи предупреждают, что попадание чеснока на кожу способно вызвать воспаление и зуд, вплоть до образования ожогов II степени и болезненных волдырей.