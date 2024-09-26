Ученые попробовали сыр возрастом 3500 лет

Исследователи предполагают, что он был изготовлен из козьего и коровьего молока. Бактерии, найденные в этом сыре, имеют связь с современными молочными продуктами из Тибета и Кавказа, что указывает на существующие торговые и культурные связи, способствовавшие распространению технологий ферментации между регионами Евразии.