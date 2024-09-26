Ученые попробовали сыр возрастом 3500 лет

Posted 26 сентября, 08:33
Published 26 сентября, 08:33
Modified 26 сентября, 08:33
Updated 26 сентября, 08:33
Этот уникальный продукт был обнаружен археологами в виде небольших кусочков, расположенных рядом с мумиями на древнем кладбище в Синьцзяне, пишет newkhakasiya.online.
Интересно, что сыр сохранился в виде целых кусочков, которые можно взять в руки, а не в виде остатков на керамике, что обусловлено сухим климатом региона.
Исследователи предполагают, что он был изготовлен из козьего и коровьего молока. Бактерии, найденные в этом сыре, имеют связь с современными молочными продуктами из Тибета и Кавказа, что указывает на существующие торговые и культурные связи, способствовавшие распространению технологий ферментации между регионами Евразии.
Это открытие создает возможности для более глубокого понимания древних молочных традиций и путей внедрения технологии ферментации в Азии.
Согласно мнению ученых, вкус этого сыра был кисловатым и напоминал современные французские сыры с богатым ароматом.
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