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Posted 26 сентября, 08:33

Published 26 сентября, 08:33

Modified 26 сентября, 08:33

Updated 26 сентября, 08:33

Ученые попробовали сыр возрастом 3500 лет

Ученые попробовали сыр возрастом 3500 лет

26 сентября 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Ученые нашли сыр возрастом примерно 3,5 тысячи лет, который является старейшим в мире на данный момент.

Этот уникальный продукт был обнаружен археологами в виде небольших кусочков, расположенных рядом с мумиями на древнем кладбище в Синьцзяне, пишет newkhakasiya.online.

Интересно, что сыр сохранился в виде целых кусочков, которые можно взять в руки, а не в виде остатков на керамике, что обусловлено сухим климатом региона.

Исследователи предполагают, что он был изготовлен из козьего и коровьего молока. Бактерии, найденные в этом сыре, имеют связь с современными молочными продуктами из Тибета и Кавказа, что указывает на существующие торговые и культурные связи, способствовавшие распространению технологий ферментации между регионами Евразии.

Это открытие создает возможности для более глубокого понимания древних молочных традиций и путей внедрения технологии ферментации в Азии.

Согласно мнению ученых, вкус этого сыра был кисловатым и напоминал современные французские сыры с богатым ароматом.

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