Скучал по дому. В Тюмени задержали пьяного жителя Хакасии, угнавшего самосвал

Posted 26 сентября, 07:30
Published 26 сентября, 07:30
Modified 26 сентября, 07:46
Updated 26 сентября, 07:46
Как сообщили в Тюменской госавтоинспекции, в Тюмень мужчина приехал на заработки, а к окончанию работы решил выпить и отдохнуть. В какой-то момент решил, что слишком скучает по дому и подумал, что ему пора вернуться.
Вместо попутки или покупки билетов, тоскующий решил присвоить себе самосвал и на нем доехать до дома. Сначала он взял авто со спецстоянки, угнал и поехал на трассу в сторону Хакасии. Задержали мужчину уже на трассе в районе у Заводоуковска. 22-летний ранее судимый вину свою признал. Заключили его на 10 суток ареста, по факту угона возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени водитель не стал везти ребенка из-за того, что у него кончились деньги на карте.
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