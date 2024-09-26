Скучал по дому. В Тюмени задержали пьяного жителя Хакасии, угнавшего самосвал

Вместо попутки или покупки билетов, тоскующий решил присвоить себе самосвал и на нем доехать до дома. Сначала он взял авто со спецстоянки, угнал и поехал на трассу в сторону Хакасии. Задержали мужчину уже на трассе в районе у Заводоуковска. 22-летний ранее судимый вину свою признал. Заключили его на 10 суток ареста, по факту угона возбуждено уголовное дело.