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Posted 26 сентября, 07:04

Published 26 сентября, 07:04

Modified 26 сентября, 07:11

Updated 26 сентября, 07:11

На тюменской трассе насмерть разбилась школьница на мопеде

Шансов не было. На тюменской трассе насмерть разбилась школьница на мопеде. ВИДЕО

26 сентября 2024, 07:04
Фото: 1MI

На тюменской трассе насмерть разбилась школьница на мопеде

Сюжет
ДТП
В Крутинском районе Омской области на трассе Тюмень-Омск насмерть разбилась 16-летняя девочка. Она ехала по дороге на мопеде, выезжая на встречную полосу навстречу фурам.

Как сообщают в ГИБДД по Омской области, девочка ехала на допустимой скорости, но часто выезжала навстречу другим машинам, уходя от столкновения в последний момент. Это же видно на видео, которое выложили в сеть представители Госавтоинспекции.

Известно, что столкнулся подросток с иномаркой, а затем влетел в проезжающую за ней фуру, от полученных травм ребенок скончался на месте.

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Видео: Госавтоинспекция по Омской области.

Ранее сообщалось о том, что на тюменской трассе насмерть сбили пешехода.

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#Александр Смирнов#Видео#ДТП#Авария на дороге
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