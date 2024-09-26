Половина тюменских предпринимателей планирует увеличить стоимость своих услуг

Posted 26 сентября, 09:23
Published 26 сентября, 09:23
Modified 26 сентября, 09:23
Updated 26 сентября, 09:23
Такие данные получены из результатов исследования* сервиса по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.
Предпринимателей из Тюмени устраивает текущий темп роста доходов. Только 22% заверяют, что недовольны текущим уровнем заработка, и планируют предпринимать в срочной перспективе действия по его увеличению. Среди 78% опрошенных половина (58%) заявили, что зарабатывают столько, сколько рассчитывает, а 20% рассказали, что их прибыль даже больше, чем должна быть.
Половина опрошенных тюменских предпринимателей (51%) намерены продолжить положительно влиять на свой доход. Каждый второй опрошенный готов к проведению диверсификации и расширению перечня оказываемых услуг (58%). В топ-3 также входит увеличение трат на рекламу (34%) и построение собственного имиджа (22%).
Абсолютное большинство (77%) опрошенных тюменских предпринимателей отметили, что по сравнению с прошлым годом стали чаще тратиться на собственное дело. Каждый пятый отмечает, что траты увеличились незначительно, 31% считают, что вкладывают в бизнес в полтора раза больше в сравнении с прошлым годом, а 19% и вовсе — в два. При этом у 51% такие расходы не превышают 20 тысяч рублей в месяц.
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Методология
*Опрос проводился в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди более 1200 самозанятых и ИП, осуществляющих работу в крупных городах России.
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