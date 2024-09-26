Половина тюменских предпринимателей планирует увеличить стоимость своих услуг

Абсолютное большинство (77%) опрошенных тюменских предпринимателей отметили, что по сравнению с прошлым годом стали чаще тратиться на собственное дело. Каждый пятый отмечает, что траты увеличились незначительно, 31% считают, что вкладывают в бизнес в полтора раза больше в сравнении с прошлым годом, а 19% и вовсе — в два. При этом у 51% такие расходы не превышают 20 тысяч рублей в месяц.