Подведены итоги национального рекламного форума «Регионы»

Заместитель главы по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов отметил, что Россия вошла в четверку мировых экономик по паритету покупательной способности. Число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 4,5% по сравнению с прошлым годом. По данным исследований «ГПМ Реклама» и НАФИ, 63% россиян положительно относятся к отечественным брендам, а 79% ожидают их укрепления на рынке.