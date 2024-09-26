Подведены итоги национального рекламного форума «Регионы»

Posted 26 сентября, 11:08
Published 26 сентября, 11:08
Modified 26 сентября, 11:08
Updated 26 сентября, 11:08
Форум привлек 150 спикеров, которые выступили перед двухтысячной аудиторией, а трансляция основной стратегической сессии на платформе «ВКонтакте» собрала 28,5 тысячи просмотров, пишет tagilcity.ru.
Медиапартнерами форума стали медиахолдинг 1MI и издание TagilCity.
На стратегической сессии темами обсуждения стали ключевые изменения на рекламном рынке за год, запросы региональных рекламодателей и влияние цифровизации на качество взаимодействия с аудиторией.
По данным АКАР, объем регионального рынка рекламы за период с января по июнь 2024 года составил 58 миллиардов рублей, а темпы роста составили 17%. Лидерами по объему вложений в рекламу являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Заместитель главы по региональной рекламе «ГПМ Реклама» Илья Попов отметил, что Россия вошла в четверку мировых экономик по паритету покупательной способности. Число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 4,5% по сравнению с прошлым годом. По данным исследований «ГПМ Реклама» и НАФИ, 63% россиян положительно относятся к отечественным брендам, а 79% ожидают их укрепления на рынке.
Попов также подчеркнул, что инвестиции в рекламу способствуют росту отечественного бизнеса на локальных рынках и выходу на федеральный уровень.
В этом году форум «Регионы» прошел в обновленном формате и стал частью Национальной недели HR и рекламы, проходившей в Екатеринбурге с 16 по 20 сентября. Организаторы отметили, что мероприятия недели привлекли более четырех тысяч участников.
Форум завершился церемонией награждения Первого регионального фестиваля рекламы, став важным событием в рамках Национальной недели HR и рекламы.
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