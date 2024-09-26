По каким причинам жильцов могут выселить из квартиры в 2024 году

Если ипотечные платежи не выплачиваются по графику, банк сначала пытается взыскать долг через суд, а затем квартиру продают на аукционе. В таком случае должник потеряет жилье, так как оно находится в залоге у банка. Если это единственное жилье у должника, его не имеют права отобрать — ему придется пройти процедуру банкротства.