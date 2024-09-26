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Posted 26 сентября, 19:08

Published 26 сентября, 19:08

Modified 26 сентября, 19:09

Updated 26 сентября, 19:09

По каким причинам жильцов могут выселить из квартиры в 2024 году

По каким причинам жильцов могут выселить из квартиры в 2024 году

26 сентября 2024, 19:08
Фото: 1MI
В ряде случаев из квартиры в 2024 году могут выселить даже ее собственника.

Как сообщает newia.ru, есть ряд ситуаций, в которых владелец оказывается на волоске от выселения.

Невозможность погасить ипотеку

Если ипотечные платежи не выплачиваются по графику, банк сначала пытается взыскать долг через суд, а затем квартиру продают на аукционе. В таком случае должник потеряет жилье, так как оно находится в залоге у банка. Если это единственное жилье у должника, его не имеют права отобрать — ему придется пройти процедуру банкротства.

Долги за коммунальные услуги

Неуплата коммунальных платежей может привести к принудительному выселению, но сначала управляющая компания должна попробовать взыскать долг через суд. В дальнейшем приставы получают право выселить должника по исполнительному листу.

Незаконная перепланировка

Если перепланировка в квартире не была утверждена по закону, собственнику предложат вернуть все в исходное положение, в противном случае жилье по судебному иску продадут с торгов. Собственнику положены деньги за продажу, однако он получит гораздо меньше объективной стоимости квартиры.

Судебные споры

К выселению из квартиры могут привести споры по наследству или проблемы с поручительством, займами. Например, судебными разбирательствами могут закончиться споры о владении квартиры между несколькими наследниками. Суд может постановить лишить кого-то из них прав на наследство. В случае с банкротством человека не выселят из квартиры, если это его единственное жилье.

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