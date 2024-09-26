По каким причинам жильцов могут выселить из квартиры в 2024 году

Posted 26 сентября, 19:08
Published 26 сентября, 19:08
Modified 26 сентября, 19:09
Updated 26 сентября, 19:09
Как сообщает newia.ru, есть ряд ситуаций, в которых владелец оказывается на волоске от выселения.
Если ипотечные платежи не выплачиваются по графику, банк сначала пытается взыскать долг через суд, а затем квартиру продают на аукционе. В таком случае должник потеряет жилье, так как оно находится в залоге у банка. Если это единственное жилье у должника, его не имеют права отобрать — ему придется пройти процедуру банкротства.
Неуплата коммунальных платежей может привести к принудительному выселению, но сначала управляющая компания должна попробовать взыскать долг через суд. В дальнейшем приставы получают право выселить должника по исполнительному листу.
Если перепланировка в квартире не была утверждена по закону, собственнику предложат вернуть все в исходное положение, в противном случае жилье по судебному иску продадут с торгов. Собственнику положены деньги за продажу, однако он получит гораздо меньше объективной стоимости квартиры.
К выселению из квартиры могут привести споры по наследству или проблемы с поручительством, займами. Например, судебными разбирательствами могут закончиться споры о владении квартиры между несколькими наследниками. Суд может постановить лишить кого-то из них прав на наследство. В случае с банкротством человека не выселят из квартиры, если это его единственное жилье.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84