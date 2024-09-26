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Posted 26 сентября, 09:26

Published 26 сентября, 09:26

Modified 26 сентября, 09:32

Updated 26 сентября, 09:32

Тюменцы рассказали, какие автобусы нужно проверить местным властям

Оценивайте все! Тюменцы рассказали, какие автобусы нужно проверить местным властям

26 сентября 2024, 09:26
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали, какие автобусы нужно проверить местным властям

Тюменские власти анонсировали начало проверок общественного транспорта в городе. Об этом стало известно вчера, сообщил о грядущих проверках мэр Максим Афанасьев. В свою очередь, тюменцы уже высказались о том, какие автобусы нужно проверить в первую очередь.

Свое мнение высказали подписчики «Нашего Города». По их словам, проверить нужно сразу несколько автобусов.

Необходимо проверить 96 маршрут, уже в течение двух недель отсутствует автобус в 8:42 на остановке 9 января, я каждое утро звоню и узнаю будет ли он сегодня, бывает нет и двух подряд автобусов. В выходные также не можем уехать с этой остановки не было рейсов в субботу в 11:14, в воскресенье 9:16, пишет читательница Валерия.
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Маршрут N 64 битком постоянно, уехать невозможно из микрорайонов, впереди зима, водители не останавливаются на остановках ул. Пермякова от слова СОВСЕМ. так как уже полные.
79 маршрутки проверьте тех состояние. В течение года при мне несколько раз ломались на линии, салоны всегда грязные с ободранными сидениями и ручками.

Отметим, что по словам представителей мэрии, проверять транспорт будут планомерно, обращая внимание на его бесперебойность, техническое состояние и оснащение всем необходимым.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени водитель не пустил инвалида-колясочника в автобус.

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#Александр Смирнов#Общество#Автобусы#Новости тюмени
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