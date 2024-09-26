Оценивайте все! Тюменцы рассказали, какие автобусы нужно проверить местным властям

Тюменцы рассказали, какие автобусы нужно проверить местным властям

Тюменские власти анонсировали начало проверок общественного транспорта в городе. Об этом стало известно вчера, сообщил о грядущих проверках мэр Максим Афанасьев. В свою очередь, тюменцы уже высказались о том, какие автобусы нужно проверить в первую очередь.