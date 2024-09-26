Оценивайте все! Тюменцы рассказали, какие автобусы нужно проверить местным властям

Posted 26 сентября, 09:26
Published 26 сентября, 09:26
Modified 26 сентября, 09:32
Updated 26 сентября, 09:32
Свое мнение высказали подписчики «Нашего Города». По их словам, проверить нужно сразу несколько автобусов.
Необходимо проверить 96 маршрут, уже в течение двух недель отсутствует автобус в 8:42 на остановке 9 января, я каждое утро звоню и узнаю будет ли он сегодня, бывает нет и двух подряд автобусов. В выходные также не можем уехать с этой остановки не было рейсов в субботу в 11:14, в воскресенье 9:16, пишет читательница Валерия.
Маршрут N 64 битком постоянно, уехать невозможно из микрорайонов, впереди зима, водители не останавливаются на остановках ул. Пермякова от слова СОВСЕМ. так как уже полные.
79 маршрутки проверьте тех состояние. В течение года при мне несколько раз ломались на линии, салоны всегда грязные с ободранными сидениями и ручками.
Отметим, что по словам представителей мэрии, проверять транспорт будут планомерно, обращая внимание на его бесперебойность, техническое состояние и оснащение всем необходимым.
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