Модульбанк запустил услугу консалтинга для продавцов на маркетплейсах

Posted 26 сентября, 07:05
Published 26 сентября, 07:05
Modified 26 сентября, 07:05
Updated 26 сентября, 07:05
Банковские учреждения существенно облегчают работу маркетплейсов, предлагая широкий спектр финансовых и нефинансовых решений, которые делают процессы покупки и продажи более удобными для всех участников рынка.
На сегодняшний день российские банки предоставляют продавцам на маркетплейсах разнообразные услуги, такие как эквайринг, страхование, консалтинг, оптимизация логистики, программы лояльности и образовательные курсы, сообщает inkazan.ru. Это способствует оптимизации бизнес-процессов, увеличению прибыли и снижению возможных рисков для предпринимателей.
Модульбанк, выступающий в роли хаба для бизнеса, недавно запустил новую услугу «консалтинг для селлеров», которая предлагает полное сопровождение карточек товаров на маркетплейсах. Суть этой услуги заключается в том, что управление карточками передается профессионалам банка. Как отметила Светлана Годлина, член правления Модульбанка и руководитель направления по работе с маркетплейсами, данная услуга включает в себя анализ карточек, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики, настройку рекламных кампаний и подготовку отчетов по итогам работы.
Модульбанк на протяжении нескольких лет активно разрабатывает и внедряет решения, ориентированные на продавцов на маркетплейсах. Ранее банк предложил специальные тарифы для селлеров, а также возможность перевода средств на счета физических лиц и поддержку расчетов в двенадцати валютах. В России множество компаний, занимающихся продажами на маркетплейсах и импортирующих товары из Китая, Турции, Киргизии и Узбекистана, выбрали услуги Модульбанка для сопровождения данных закупок, поскольку нуждаются в полноценном банковском обслуживании.
В настоящее время банк «Точка» предлагает комплексные решения для маркетплейсов, включая помощь в регистрации и развитии бизнеса на таких платформах, как Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». В то же время Сбербанк в сотрудничестве с «Эвотор» запустил новый маркетплейс «на_полке», ориентированный на оптовые закупки товаров для розничной торговли.
При правильном управлении маркетплейсы могут стать весьма выгодным бизнесом. Их ключевые преимущества — широкий охват аудитории, удобство для клиентов, экономия времени и ресурсов, а также эффективное использование аналитических данных. Новые банковские услуги в свою очередь помогают оптимизировать стратегии продаж для привлечения максимального числа клиентов.
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