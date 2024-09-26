Модульбанк запустил услугу консалтинга для продавцов на маркетплейсах

Модульбанк, выступающий в роли хаба для бизнеса, недавно запустил новую услугу «консалтинг для селлеров», которая предлагает полное сопровождение карточек товаров на маркетплейсах. Суть этой услуги заключается в том, что управление карточками передается профессионалам банка. Как отметила Светлана Годлина, член правления Модульбанка и руководитель направления по работе с маркетплейсами, данная услуга включает в себя анализ карточек, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики, настройку рекламных кампаний и подготовку отчетов по итогам работы.