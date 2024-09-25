Владимир Ефимов: Ещё 11 столичных домов готовы принять жильцов по программе реновации

Отметим, что 11 новых многоквартирных домов были переданы жильцам в сентябре. В них поселятся примерно шесть тысяч человек. Владимир Ефимов отметил, что возведенные в рамках программы реновации новостройки расположены в шести административных округах. Так, на территории Восточного административного округа появилось четыре жилых комплекса, а в Западном и Юго-Восточном — по две новостройки. В Центральном, Южном и Северном административных округах было сдано по одному дому. Всего было подготовлено более 2800 квартир для заселения, пишет mos.ru.