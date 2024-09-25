Владимир Ефимов: Ещё 11 столичных домов готовы принять жильцов по программе реновации

Posted 25 сентября, 11:46
Published 25 сентября, 11:46
Modified 25 сентября, 11:46
Updated 25 сентября, 11:46
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Отметим, что 11 новых многоквартирных домов были переданы жильцам в сентябре. В них поселятся примерно шесть тысяч человек. Владимир Ефимов отметил, что возведенные в рамках программы реновации новостройки расположены в шести административных округах. Так, на территории Восточного административного округа появилось четыре жилых комплекса, а в Западном и Юго-Восточном — по две новостройки. В Центральном, Южном и Северном административных округах было сдано по одному дому. Всего было подготовлено более 2800 квартир для заселения, пишет mos.ru.
Придомовые территории благоустроены, предусмотрены комфортные зоны отдыха, спортплощадки и площадки для детей. Каждый жилой комплекс разработан с учетом принципа доступности для всех, включая родителей с детскими колясками и жильцов с ограниченными возможностями движения. Помещения на первых этажах предназначены для размещения торговых точек, объектов сферы услуг и другой инфраструктуры.
Программа реновации включает в себя переселение жителей двадцати пяти старых домов. Москвичи переезжают в рамках своих районов, причем для многих переезд означает и улучшение транспортной доступности. Например, жители Нагорного района, переселяющиеся в дом на Электролитном проезде, будут жить в трех минутах ходьбы от станции метро «Нагорная». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Переселение проводится поэтапно. В настоящее время переезжают жители четырех домов в Нагорном районе и двух домов в Войковском районе. Также началось переселение жителей двух домов в Фили-Давыдкове и двух домов в Люблине. В Пресненском и Восточном районах расселяют по одному дому.
Отметим, что в августе 2017 года была утверждена программа реновации, в рамках которой планируется переселение приблизительно одного миллиона жителей, проживающих в 5176 старых домах.