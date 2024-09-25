В НКО «Чистое небо» зафиксировали улучшение экологической обстановки в Норильске

Например, Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и даже Норильск, ранее возглавлявший экологический антирейтинг, продемонстрировали низкие показатели загрязнения воздуха, составляющие три и менее единиц на кубометр. В то же время Барнаул, Калининград и Кемерово по-прежнему остаются в категории проблемных с точки зрения экологии, с уровнем загрязнения, который достигает 35–38 единиц на кубометр. Об этом информируют «Новые известия».