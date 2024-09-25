В НКО «Чистое небо» зафиксировали улучшение экологической обстановки в Норильске

Posted 25 сентября, 07:49
Published 25 сентября, 07:49
Modified 25 сентября, 07:49
Updated 25 сентября, 07:49
Например, Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и даже Норильск, ранее возглавлявший экологический антирейтинг, продемонстрировали низкие показатели загрязнения воздуха, составляющие три и менее единиц на кубометр. В то же время Барнаул, Калининград и Кемерово по-прежнему остаются в категории проблемных с точки зрения экологии, с уровнем загрязнения, который достигает 35–38 единиц на кубометр. Об этом информируют «Новые известия».
Норильск, ранее известный как один из самых загрязненных городов мира, стал примером успешного осуществления экологических инициатив. Благодаря «Серной программе», реализуемой компанией «Норникель», экологическая ситуация в городе претерпела заметные улучшения и уровень загрязнения воздуха сейчас составляет всего три единицы на кубометр. В противовес звучащим сомнениям в достоверности этих данных проект «Чистое небо» подтвердил, что замеры брали в центре города, где ранее отмечались серьезные проблемы с качеством воздуха.
В ежегодном обзоре Росгидромета указано, что Норильск может быть исключен из списка загрязненных городов, так как уровень загрязнения воздуха здесь соответствует значению ИЗА > 7. По сравнению с 2022 годом, объемы выбросов от стационарных источников и диоксида серы здесь уменьшились на 140 тысяч тонн (8%).
«Серная программа» составляет важную часть федерального проекта «Чистый воздух». По данным Министерства природных ресурсов и экологии, по итогам 2023 года в 12 городах-участниках совокупный объем выбросов опасных загрязняющих веществ снизился на 13,3%, а самого значимого эффекта достигли в некогда загрязненных Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.